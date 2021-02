immigrazione:-quale-direzione?-webinar-#byoblu24

Spread the love

Il fenomeno migratorio è un dato di fatto. Si è provato a descriverne gli aspetti antropologici, a riconoscerne i connotati etici e morali, a comprenderne le cause geopolitiche, economiche e sociali.

Al momento, però, la Giurisprudenza rimane il sistema principe per gestire questi enormi spostamenti di masse umane e le problematiche derivanti, come l’integrazione, la cittadinanza, i diritti e i doveri di chi arriva, le competenze e le condizioni di chi accoglie.

Parlando di diritto internazionale, europeo e italiano, la dimensione poliedrica del fenomeno “immigrazione/emigrazione” richiede una disamina giuridica che parta da una visione globale, concreta, puntuale e arrivi a delle conclusioni quanto più condivisibili e attuabili.

Questo è il cardine del webinar organizzato dall’Università Unidolomiti, fra cui intervengono anche il prof. Augusto Sinagra, Ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso l’Universitá “La Sapienza” di Roma e il prof. Daniele Trabucco, esperto in Diritto Costituzionale ed Europeo, organizzato dall’Università Unidolomiti col patrocinio dell’Università Milano Bicocca e il Centro di Documentazione Europea dell’Università Unikore di Enna, lo scorso 10 febbraio.

Su Byoblu e Davvero Tv, un dibattito giuridico focalizzato su un tema forte, significativo, complesso e quanto mai attuale.

Claudio Messora