il-peposo-all’impruneta:-ricetta-storica-toscana

Chiunque abbia soggiornato per qualche tempo in Toscana ha sentito parlare almeno una volta del peposo all’Impruneta, un piatto tipico della cucina regionale a base di carne di manzo, cotto nel vino rosso, con aglio e pepe nero e dal sapore molto deciso.

Come mai questo nome un po’ bizzarro? La tradizione vuole che proprio da Impruneta, piccolo centro tra le colline che circondano Firenze, provenisse questa ricetta. Il motivo è semplice: questa zona era piena di fornaci per la terracotta e proprio gli addetti alle fornaci avevano “inventato” questo piatto utilizzando i tegami da loro stessi prodotti e cuocendo la carne in un angolo del forno acceso per la creazione dei loro strumenti.

Il peposo all’Impruneta, inoltre, raccoglie perfettamente tutte le caratteristiche della cucina toscana: pochi e semplici ingredienti, ma di ottima qualità, cotture a fuoco lento o moderato, vino rosso corposo e sapori e condimenti dal gusto deciso.

Peposo all’Impruneta: la ricetta

Ingredienti

Per preparare questo piatto tipico della cucina regionale toscana vi serviranno: 1 kg di carne di manzo (la parte del muscolo), aglio, vino rosso corposo, concentrato di pomodoro, sale, pepe nero.

Procedimento

La preparazione del peposo all’Impruneta inizia tagliando la carne in pezzi non troppo piccoli e mettendola in pentola (meglio se di coccio) con 5/6 spicchi di aglio e 3 bicchieri di vino rosso. Al composto andrà aggiunto anche un cucchiaio generoso di pepe nero in grani e una spolverata di pepe macinato. Aggiungete quindi due cucchiai di concentrato di pomodoro, aggiustate di sale e aggiungete un po’ di acqua, fino a coprire la carne, non di più.

Cuocete il peposo all’Impruneta a fuoco basso, bassissimo, e coperto con il coperchio per circa due ore, due ore e mezza (a seconda della consistenza della carne). Il piatto è pronto quando la carne è tenera e il sughetto si sarà quasi completamente ritirato, lasciando un composto cremoso e morbido.

Spolverate con altro pepe nero e portate in tavola, consumandolo ben caldo.