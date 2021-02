il-governo-biden-impugna-lo-stop-all’estradizione-di-assange-dalla-gran-bretagna

L’amministrazione degli Stati Uniti ha impugnato la decisione delle autorità britanniche di non estradare il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, per i suoi problemi di salute mentale che aumenterebbero il rischio di suicidio se trasferito negli Usa. Lo scrive il Guardian. Il dipartimento di giustizia aveva tempo sino a venerdì per fare appello. La mossa conferma che Joe Biden vuole processare Assange, incriminato negli Usa con 18 capi di accusa per aver collaborato con l’analista della Cia Chelsea Manning e aver divulgato nel 2010 centinaia di migliaia di messaggi diplomatici top secret: fu una delle più colossali fughe di notizie della storia, che mise gravemente in pericolo e in imbarazzo la Casa Bianca.