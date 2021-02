giulia-de-lellis,-pronta-per-la-conduzione-di-un-reality

Spread the love











Giulia De Lellis è stata scelta come conduttrice di un nuovo reality dedicato ai sentimenti. Ecco tutti i dettagli della sua partecipazione. Nuova avventura in vista per Giulia De Lellis. Le bella influencer continua la sua scalata al successo. Dopo aver debuttato come attrice nell’ultimo film di Michela Andreozzi a fianco di Fabio Volo, approderà […]

