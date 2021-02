GF Vip: Zorzi – Salemi scontro durissimo, Tommy “chiuso” in casa

Dopo la diretta di ieri sera la tensione al Grande Fratello Vip é altissima: Tommaso Zorzi si scontra con Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Il resto della casa critica ma attacca Giulia Salemi sempre troppo estrema.

L’eliminazione di Maria Teresa Ruta e il televoto per la finale, creano le condizioni perfette per uno scontro senza precedenti al GF Vip: protagonisti sia della puntata che del post diretta, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, ex amici (?) ed ora pronti ad “azzannarsi” l’un l’altro.

Tommaso Zorzi stanco delle accuse, attacca Giulia Salemi

La tensione tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi non è nuova: ormai da settimane i due si punzecchiano, creando non pochi problemi a Pierpaolo (che si trova costretto a difendere la Salemi per non essere attaccato a sua volta dalla fidanzata) ma anche a tutti gli inquilini che devono gestire una situazione pesante per il clima della casa.

Motivo della nuova lite, questa volta furibonda e crediamo importante ai fini del gioco, il voto di Giulia Salemi che permette a Tommaso Zorzi di giocarsi al televoto un posto in finale.



Se per molti può sembrare un gesto “distensivo”, purtroppo si trasforma ben presto in motivo di scontro: Giulia a più riprese accusa Tommaso di fare strategia e così, a puntata finita, Tommy perde la pazienza e provoca la Salemi accusandola a sua volta di averlo portato al televoto solo per scopi personali (e quindi fare strategia).

Queste parole scatenano l’ennesima lite tra i due, lite che si allarga coinvolgendo Pierpaolo e Dayane Mello, sempre pronta a soffiare sul fuoco contro Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi esausto vuole uscire dalla casa ma la porta è bloccata

Dopo quasi due ore di confronto dove accuse, provocazioni e urla non sono mancate, Tommaso si alza e punta dritto verso la porta pronto ad abbandonare il gioco: il ragazzo è stremato dalle continui liti e dal. vittimismo di Giulia che, aizzata da Dayane Mello che sembra voler screditare giorno dopo giorno Zorzi (il motivo è palese), E così Zorzi, bloccato da Andrea Zelletta, tenta di uscire dalla porta principale: a quanto pare però gli autori non sono d’accordo, facendo trovare la porta chiusa a chiave.

Zorzi si scalda e si lamenta che quella porta non può essere chiusa e che ha il diritto di uscire.

Giulia Salemi rischia la nomination?

Nel frattempo Andrea Zenga, Andrea Zelletta la De Grenet e Rosalinda, si confrontano sulla lite: tutti concordano sul fatto che i toni sono stati esasperati, da parte di tutti, ma le critiche più accese vengono rivolte a Dayane Mello, colpevole di provocare Giulia e scatenarla contro Tommaso e Stefania Orlando) e la stessa Giulia Salemi, ragazza che esaspera i toni e i suoi racconti ingigantendo gli avvenimenti (con frasi del tipo “E’ un mese che sto di me**a per come mi tratta Tommaso”)

Cosa accadrà alla prossima nomination? A spostare l’ago della bilancia saranno proprio loro che, equidistanti dagli due schieramenti (Salemi-Pierpaolo-Dayane e Zorzi-Orlando), potrebbero mandare in nomination proprio Giulia.