gf-vip:-tre-vipponi-in-corsa-per-la-finale

Chi sono i tre aspiranti finalisti del Grande Fratello Vip? Quali vipponi sono stati scelti dai loro coinquilini per partecipare alla corsa verso la finale e potranno dunque raggiungere Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello? Sono Andrea Zelletta, Rosalinda Cnnavò e Tommaso Zorzi. Esclusa in extremis Stefania Orlando.

I vipponi del Grande Fratello Vip sono chiamati a decretare i nomi dei loro coinquilini che meritano la finale. Il meccanismo è piuttosto semplice ma prevede tre step. Il primo step è rappresentato dalla “catena di salvataggio”. A stabilire il nome del primo della catena è Dayane Mello, già in finale con Pierpaolo Pretelli. La modella brasiliana pesca la carta con il volto di Rosalinda Cannavò.

Rosalinda deve far partire la catena. Dice che Stefania Orlando non merita la finale perché non si sentiva di escludere gli altri. “Nella mia scala di valori è meno importante Stefania”, riesce a strapparla come motivazione Alfonso Signorini. La Orlando punta il dito contro Andrea Zenga, “perché credo che ci siano altre persone che meritino di più la finale. La mia meritocrazia dipende anche dal percorso che abbiamo fatto insieme”.

Andrea fa il nome di Giulia Salemi perché “non mi è piaciuto molto che ti sei sentita difesa; Samantha è entrata con me, Tommy Andrea se la meritano”. La Salemi sostiene che “per tutto quello che è successo con Tommaso potrei vendicarmi ma non lo faccio, anche se ad oggi non c’è un rapporto, Andrea è un amico e Samantha è la persona con cui ho meno rapporto, quindi la porto con me”.

Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta sono i primi due candidati alla finale.

Il secondo step delle nomination

Andrea e Tommaso hanno la possibilità di scegliere una persona da portare al televoto con loro. L’ex tronista di Uomini e donne fa il nome di Rosalinda “perché si merita la finale. È una persona incredibile e dal cuore grande, il nostro rapporto è sempre in crescendo, la stimo tantissimo, sarà un’amica sicuramente fuori e la presenterò a Natalia”.





L’influencer e showman della casa candida alla finale la sua amica del cuore Stefania Orlando perché se vincesse il biglietto per la finale sarei ugualmente felice come se lo vincessi io.

“Sarà una corsa inutile, ma l’importante è partecipare“, sorridono le due ragazze, immaginando che andare al televoto con Andrea e Tommaso in modo particolare sia davvero impossibile.

Stefania estromessa dal teelvoto per la finale

Ma la corsa per la finale è solo per tre persone. Per cui uno di loro dovrà rinunciare alla corsa. Giulia, Samantha e Andrea Zenga vengono separati dai loro coinquilini e ciascuno mandato in una stanza. I tre devono concentrarsi su Rosalinda e Stefania: Alfonso chiede loro chi vogliano tra le due in finale. Samantha vota per Rosalinda perché insieme a Dayane è stata la persona che le è stata più vicina. Giulia fa il nome di Rosalinda “che non mi ha mai tradito e da sempre è stata un’amica leale e sincera”. Andrea vota invece per Stefania, alla quale è molto legato.

La corsa alla finale sarà vedrà protagonisti Tommaso, Andrea Zelletta e Rosalinda.