GF Vip: Ruta quante volte è andata in nomination?

Nella puntata di venerdì 12 febbraio del Grande Fratello Vip a sorpresa è uscita Maria Teresa Ruta. Ma quante nomination ha superato la gieffina, sono veramente 22? Novella 2000 di recente ha fatto il calcolo preciso delle reali nomination della Ruta.

Maria Teresa Ruta è stata sicuramente uno dei personaggi più amati e chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice è riuscita a fare breccia nei cuori dei telespettatori per la sua spontaneità e la sua positività. La sua recente uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ha infatti lasciato tutti senza parole!

La Ruta ha affrontato un percorso non facile nel reality più spiato d’Italia finendo numerose volte in nomination. Ma quante volte è finita al televoto Maria Teresa?

Negli ultimi giorni si è parlato di ben 22 nomination, la conduttrice stessa si è fatta una maglietta con il numero 22 per sottolineare quante volte ha dovuto superare il giudizio del pubblico. A quanto pare però questo numero non è esatto!

Maria Teresa Ruta 17 nomination

Secondo il noto settimanale Novella 2000 la Ruta è finita in nomination 17 volte e non 22 come si è detto negli ultimi giorni. Inoltre, la conduttrice ha vito 15 di queste nomination, infatti oltre alla scioccante sconfitta di ieri sera, Maria Teresa è risultata la meno votata anche in un’altra occasione, dove però non era prevista l’eliminazione.

A quanto pare il numero esatto di nomination della Ruta è 17, che è comunque un record non indifferente.

Un percorso molto ricco e pieno di sfide quello di Maria Teresa Ruta, che è riuscito ad appassionare ed emozionare il pubblico a casa giorno dopo giorno. Adesso sui social, è nata una vera e propria protesta per l’uscita della conduttrice dal reality, dato che in tantissimi si aspettavano che Maria Teresa riuscisse ad arrivare in finale!

Molto probabilmente a sfavorire la Ruta è stata la recente questione con Baccini, che in tantissimi hanno reputato poco chiara e sospetta.