GF Vip, eliminazione a sorpresa: lacrime in studio, tutti spiazzati. Maria Teresa Ruta è stata eliminata dal gioco con un televoto insieme ad Andrea Zenga e Samantha De Grenet

Maria Teresa Ruta è stata una dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip, in particolar modo per la sua amicizia con Tommaso Zorzi. Infatti per tanti mesi i fans dell’influencer l’hanno salvata: voti che sono venuti a mancare quando, qualche giorno fa, Tommaso ha aperto gli occhi su di lei e ha deciso di distaccarsi un po’ perché un po’ dei suoi comportamenti non le tornavano. Si è parlato di maschere cadute e infatti, tantissimo del sostegno che aveva, l’è venuto a mancare.

GF Vip, Maria Teresa Ruta eliminata dalla casa

A grande sorpresa, infatti, Maria Teresa è stata eliminata dal gioco. Ha perso in un televoto insieme a Samantha De Grenet ed Andrea Zenga. La delusione è stata talmente grande che stava per uscire dalla casa senza salutare nessuno, si è molto arrabbiata con Stefania e Tommaso ed è andata via davvero rammaricata e in lacrime. Guenda Goria, sua figlia, fuori dalla casa è scoppiata in un pianto disperato e ha accusato il programma di averla trattata malissimo e di non averla mai meritata.

Maria Teresa una volta tornata in studio ha avuto modo di riabbracciare sua figlia e di vedere il suo best of nella casa più spiata d’Italia.