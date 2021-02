gf-vip:-carlotta-delusa-dai-coinquilini

Carlotta Dell’Isola nonostante la sua breve permanenza nella casa del Grande Fratello Vip è riuscita ad instaurare un ottimo rapporto con alcuni dei suoi coinquilini. Di recente la Dell’Isola ha parlato dei suoi ex compagni di avventura.

Carlotta Dell’Isola ha trascorso alcune settimane nella casa del Grande Fratello Vip. La ragazza è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico a casa per la sua spontaneità e la sua schiettezza. Inoltre, Carlotta è riuscita anche ad instaurare degli ottimi rapporti con alcuni dei coinquilini.

In particolare, la Dell’Isola ha legato in maniera particolare con Samantha De Grenet, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi. Adesso Carlotta intervistata da “superguidatv.it” ha parlato dei suoi ex coinquilini, nello specifico di Andrea Zenga e Stefania Orlando.

Carlotta racconta la sua delusione

Carlotta Dell’Isola ha di recente ha raccontato di essere rimasta molto delusa sia dal comportamento di Andrea Zenga che l’ha nominata; sia del comportamento di Stefania Orlando che ha rivelato che l’ avrebbe votata se non fosse uscita.

Proprio per questo motivo l’ex gieffina parlando di Zenga ha detto:

“Per me Andrea è un amico e sono sicura che finita questa esperienza ci ritroveremo anche fuori. Sarei ipocrita però nel dire che non ci sono rimasta male quando mi ha nominata proprio perché tra noi c’era un legame di amicizia. Pensavo che tra di noi ci fosse un tacito accordo che non ci saremmo votati. Ci sono rimasta male e non me l’aspettavo. Sono stata sincera e gliel’ho anche detto in faccia”.

Per quanto riguarda invece Stefania Orlando, Carlotta ha rivelato di essere rimasta molto delusa dal suo comportamento:

“Ho sentito che mi avrebbe votata il giorno in cui sono uscita e che si aspettava che Maria Teresa mi votasse. Voi al mio posto sareste contenti?“.

Chissà se tra le due ci sarà un confronto una volta finito il reality?