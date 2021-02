elisabetta,-l’ultima-regina?-la-gran-bretagna-discute-(di-nuovo)-del-futuro-della-monarchia

LONDRA – I biografi della casa reale predicono che verrà ricordata come Elisabetta la Grande, perché ha regnato più a lungo di ogni altro sovrano britannico. Ma stamane una columnist del Guardian si chiede se non potrebbe passare alla storia come Elisabetta l’Ultima: nel senso che dopo di lei finirebbe la monarchia e il Regno Unito, o quello che ne resta, diventerebbe una repubblica.

L’ipotesi è soltanto una provocazione, come riconosce Polly Toynbee, l’autrice dell’articolo, ma con lo scopo di aprire un dibattito: ha senso che una moderna democrazia mantenga ancora un sistema ereditario per scegliere il capo dello Stato? La domanda è ricorrente, per un giornale apertamente filo-repubblicano come il Guardian, ma a riportarla d’attualità è lo scoop pubblicato nei giorni scorsi dall’autorevole quotidiano londinese: la scoperta che la regina ha usato un’antica prerogativa di corte, il Queen’s Consent, per negoziare segretamente delle modifiche ad almeno quattro leggi prima che venissero presentate al parlamento. In ciascun caso, allo scopo di mantenere il riserbo sulle proprie ricchezze private, uno dei patrimoni più vasti di Gran Bretagna. E in una quinta occasione, su pressioni dell’erede al trono, per proibire ai residenti nel territorio del ducato di Cornovaglia, di proprietà del principe Carlo, di poter acquistare le case in cui vivono e così lasciarle in eredità ai figli.

Ufficialmente, in questo Paese il monarca non ha alcun potere effettivo: agisce esclusivamente su consiglio (di fatto agli ordini) del governo, limitandosi a firmare le leggi che gli o le vengono sottoposte. Un famoso costituzionalista del passato sosteneva che il sovrano dovrebbe firmare perfino “la propria condanna a morte”, se Downing Street decidesse un provvedimento del genere. La rivelazione del Guardian ha messo in luce che talvolta il governo agisce su consiglio (o meglio ordine) della regina. Una verità nascosta, piuttosto imbarazzante per i Windsor ma pure per i tre poteri dello stato.

La monarchia rimane largamente popolare, approvata nei sondaggi dal 75 per cento degli interpellati, anche grazie a Elisabetta II, che nei suoi sette decenni di regno non ha mai commesso errori, tranne nel caso della tragica morte della principessa Diana, quando la sua ritrosia a mostrare cordoglio le alienò le simpatie dei sudditi e ci volle l’intervento di Tony Blair, allora primo ministro, a farle mutare atteggiamento (gli obbedì, ma non gliel’ha mai perdonata, rifiutandosi di assegnargli l’Ordine della Giarrettiera, come vorrebbe la prassi per tutti gli ex-premier, e di invitarlo al matrimonio del nipote William con Kate). Una popolarità che, grazie al serial “The crown”, va oltre i confini del regno: sembra che anche all’estero molta gente abbia bisogno di una fiaba contemporanea, a base di nascite, matrimoni e divorzi, per distrarsi dai problemi della vita quotidiana.

Ma è una popolarità in graduale seppur lento declino, come indica un recente rilevamento di YouGov, specie tra le generazioni più giovani, tra le quali soltanto il 67 per cento vorrebbe mantenere la monarchia (e in Scozia ancora meno, solo il 57 per cento). Quando la 94enne Elisabetta morirà, suggerisce la commentatrice del Guardian, l’ascesa al trono di un re come Carlo, molto meno popolare (e anziano, avendo già compiuto 72 anni), potrebbe e anzi dovrebbe fare iniziare una discussione sulla forma di governo più adatta: monarchia o repubblica. Senza contare che, nel frattempo, il Regno Unito potrebbe essersi disunito come conseguenza della Brexit, perdendo due delle sue quattro regioni, la Scozia e l’Irlanda del Nord. A meno che la dinastia non salti un turno, con l’abdicazione di Carlo a favore del figlio William, più giovane, più popolare e apparentemente più propenso a modernizzare la monarchia, con meno fasto e più basso profilo.

Come minimo, osserva un editoriale non firmato del medesimo giornale, dunque espressione della direzione, come usa nel mondo anglosassone, la successione dovrebbe coincidere con l’abolizione di norme obsolete e antidemocratiche quali il Queen’s Consent e introdurre maggiore trasparenza sull’operato e sul patrimonio di Sua Maestà. Qualcosa, insomma, deve cambiare anche a Buckingham Palace, come è cambiata la società che lo circonda.

A misurare la distanza ancora esistente fra l’attuale sovrana e i suoi sudditi basta il divertente ma illuminante dettaglio con cui Polly Toynbee conclude la sua column, raccontando un fugace incontro con la regina e il principe Filippo al castello di Windsor, per le celebrazioni del giubileo d’oro. Filippo si avvicina al gruppo di giornalisti di cui fa parte Toynbee, chiedendole a che testata appartiene. “Al Guardian”, risponde lei, “lo ha mai letto?” E il principe di rimando: “Non c’è pericolo!”