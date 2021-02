Coronavirus nel mondo: Moderna chiede l’ok per aumentare la quantità di vaccino nelle fiale, così si velocizzano le forniture

L’azienda farmaceutica Moderna ha reso noto di aver chiesto l’autorizzazione alle varie autorità regolatorie nel mondo di mettere il 50% in più di vaccino anti-Covid in ciascuna fiala per aumentare rapidamente le forniture. La casa farmaceutica ha diffuso un comunicato dopo che il New York Times aveva riportato la notizia che la Food and drug administration (Fda) ha già dato disco verde per aumentare i livelli di ciascuna fiala del 40%.

In Argentina superati i 50 mila morti

Il numero di morti per la pandemia di coronavirus ha superato in Argentina quota 50.000. Oggi un aereo della compagnia Aerolineas Argentina ha portato da Mosca a Buenos Aires altre 400.000 dosi del vaccino russo Sputnik V. Secondo l’ultimo rapporto quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore altre 155 persone sono decedute, portando il bilancio dei morti dall’inizio della pandemia nel marzo scorso a 50.029. Nello stesso tempo, il numero dei contagiati, con gli ultimi 7.151, è salito a quota 2.015.496.