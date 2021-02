Casa è dove c‘è il cuore

“Un’abitazione è costruita con muri e travi. Una casa con amore e sogni”, scrisse il poeta e saggista Ralph Waldo Emerson (1803-1882), interpretando un sentimento che avvertiamo nel nostro cuore, prima ancora che nella nostra mente. In effetti, quando cominciamo a chiamare casa il luogo in cui abitiamo? Qual è il vero significato di questa parola? L’espressione “sentirsi a casa” indica un concetto astratto e immateriale: non riguarda i muri e le travi con le quali è realizzata una residenza, ma racconta le emozioni che proviamo nel luogo in cui viviamo. Casa è il luogo in cui possiamo godere dei nostri spazi, dove ritrovare il tempo di fare quello che ci rende felici, dove tornare ogni sera perché ci si sente al sicuro. Dove sentirsi se stessi, in compagnia di chi amiamo di più.

Primo smart district di Milano e d’Italia, UpTown ha interpretato e realizzato questo concetto: progettando un quartiere green, smart e human friendly, UpTown Smart District dà valore alla vita perché è stato immaginato con soluzioni adatte a soddisfare le esigenze della nuova era che si va configurando in seguito all’impatto della pandemia. Questa scelta deriva dall’aver assunto sin dall’inizio come driver di sviluppo del progetto e del quartiere i princìpi della “wellbeing city” e della “healthy city”, che oggi dettano le linee guida imprescindibili delle nuove residenze.

A Feel UpTown, l’ultimo progetto residenziale presentato nel quartiere da EuroMilano, la casa non è più semplicemente il luogo della vita domestica, ma un “hub multifunzionale”, costruito con amore e sogni. Ed è proprio questo il motivo principale per cui fino al 28 febbraio 2021 Feel UpTown Collection offre una promozione a tutti gli innamorati con bilo, trilo, quadri e pentalocali a condizioni di acquisto esclusive, per consentire alle coppie di ogni età di realizzare uno stile di vita che dia serenità e bellezza ogni giorno, in una casa comoda e facile da usare grazie alle innovazioni tecnologiche.

Le residenze, infatti, sono state progettate in modo da corrispondere con flessibilità alle esigenze di tutta la famiglia, con l’obiettivo di massimizzarne la funzionalità, il benessere e il comfort. Il cuore di Feel UpTown è la corte verde interna (con un superficie più di 3mila metri quadrati), un giardino protetto e rialzato di un piano rispetto alla quota della strada, su cui affacciano la gran parte degli appartamenti. Ma, come in un sofisticato effetto di illusionismo, sotto il manto verde la corte accoglie il cuore pulsante del progetto, i servizi esclusivi per i residenti.

Feel UpTown propone un ecosistema di servizi unico, un approccio che mette al centro la sostenibilità e la salute nella loro accezione più ampia, per tutta la famiglia. Da una scalinata si accede a un mondo che comprende, per cominciare, il Wellness floor: 800 metri quadrati dedicati al benessere con piscina indoor, campo da squash, area fitness, spa, spogliatoi, spazio bambini e aree relax. Un’offerta unica per uno stile di vita sano, sostenibile e confortevole, dove puoi trovare anche un Hammam, un bagno turco e lettini relax a infrarossi. Ma il cuore del progetto è riempito di vita soprattutto grazie allo spazio bimbi, organizzato per facilitare la socializzazione e il gioco tra i più piccoli, ideale per organizzare laboratori e attività di ogni genere.

Il panel è arricchito dallo Spazio smart working riservato, (il Wi-Fi condominiale è in tutti gli spazi comuni e nella corte interna, mentre l’Internet home è in fibra by Vodafone gratuita per i primi tre anni in ogni alloggio), accogliente, funzionale e pensato per chi vuole conciliare i tempi della famiglia con i progetti professionali, dove potersi concentrare e svolgere appuntamenti riservati.

Sul fronte leisure, invece, Feel UpTown offre una piccola ed elegante sala cinema riservata, dove potersi adagiare su comode poltrone e vivere un’esperienza unica davanti a un maxi schermo coadiuvato da un perfetto impianto stereo. Ma poiché vivere nel futuro significa anche poter abbandonare l’auto per muoversi in maniera agile e sostenibile, Feel UpTown propone Cycle parking indoor coperti e attrezzati dove poter lasciare la propria bici in sicurezza, car sharing condominiale con auto elettriche, charging station e courtesy parking per ospiti. Come corollario alla smart mobility, inoltre, è stata prevista la compresenza di negozi di vicinato che soddisfano i tuoi bisogni e semplificano la tua quotidianità: una pasticceria bistrot, un market agricolo a filiera corta, una farmacia e una pokeria dai sapori internazionali. I servizi per i residenti sono completati dalla possibilità di scegliere residenze pet friendly, con soluzioni pensate per vivere in armonia con i tuoi amici a quattro zampe.

Proprio per gestire con semplicità questo complesso ecosistema, è nata la app UpTown: l’app è la chiave per l’accesso ai servizi alla residenza per i condomini, il controllo dei consumi nell’appartamento ma anche la piattaforma dove si trovano tutti gli eventi e i servizi del quartiere. EuroMilano ha voluto creare un’app originale e su misura per uno stile di vita sempre connesso e smart.

La tecnologia e l’innovazione, d’altra parte, non hanno un valore tangibile per se stessi. Se semplificano la vita delle persone, se rendono un’attività più interessante e stimolante, se risolvono un problema o liberano del tempo, possono invece divenire moltiplicatori della living experience. Vivere a Feel UpTown permette di innovare le nostre abitudini e riscoprire la dimensione domestica molto più di prima in compagnia di chi amiamo. Una casa, infatti, prima di essere un luogo, è uno spazio che ci portiamo dentro. È una forma che abita nel cuore, ci accoglie, ci protegge e parla di noi, racconta la nostra intimità e la nostra visione della vita. Casa è un luogo reale e ideale, una forma del desiderio.

Scegliere la tua nuova casa tra le proposte di Feel UpTown Collection significa scegliere di vivere in un quartiere inclusivo, dove le caratteristiche, le storie e le passioni di ciascuno, possono diventare felicità e ricchezza per tutti. Come un gesto d’amore, che ora è possibile tramutare in realtà più facilmente, grazie alla promozione per San Valentino dedicata alle coppie: per informarsi – e innamorarsi – basta fissare un appuntamento con l’ufficio vendite entro il 28 febbraio: perché casa è dove c’è il cuore.