Capitani avrà una seconda stagione

Capitani 2 si farà.

Sulla scia dell’acquisizione della serie da parte di Netflix, che la distribuisce in tutto il mondo a partire dall’11 febbraio (ad eccezione del Lussemburgo), giunge la notizia che Capitani tornerà con una seconda stagione.

Le riprese dei nuovi episodi del thriller, in onda su RTL in Lussemburgo a partire dall’ottobre 2019, erano previste a partire da febbraio, tuttavia uno slittamento ha comportato un leggero posticipo del primo ciak. È la stessa casa di produzione della serie a confermare che il set di Capitani 2 aprirà soltanto a meta marzo.

Difficile immaginare un esordio per la seconda stagione prima del prossimo anno. Capitani 2 andrà in onda nel corso del 2022 su RTL in patria, e sarà successivamente resa disponibile su Netflix nel resto del mondo al di fuori del Lussemburgo.

Quanto alla trama, giungono le prime anticipazioni sul prossimo ciclo di episodi. Stando al sito dell’emittente RTL, la seconda stagione avrà per protagonista ancora una volta Luc Capitani, il quale sarà rilasciato dopo tre anni passati in una struttura detentiva. La condizione della sua scarcerazione è una: si trova infiltrare, nel cuore della note, nel quartiere della Gare di Lussemburgo.

Luc Schiltz, Sophie Mousel, Claude De Demo e Jules Werner sono tra gli interpreti che figurano nel cast della prima stagione di Capitani, composta da dodici episodi. La regia è affidata a Christophe Wagner, mentre Thierry Faber è lo showrunner della prima stagione.

Attualmente non sono pervenute conferme sul cast che porterà in scena la seconda stagione della serie, anche se presumibilmente non potrà mancare Luc Schiltz nel ruolo del protagonista titolare. Eventuali aggiunge al cast della stagione 2 saranno rese in corso d’opera.

La produzione di Capitani è realizzata da Samsa Film in associazione con RTL Télé Lëtzebuerg, e le società belga Artemis e Shelter Prod.