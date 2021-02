calciomercato-juventus,-sirene-inglesi-per-un-big-di-pirlo

Calciomercato Juventus, uno dei colpi a parametro zero dei bianconero potrebbe salutare la prossima estate: c’è l’offerta

Andrea Pirlo (Getty Images)

Le lodi di Andrea Pirlo, non più tardi di qualche ora fa, e la certezza di essere diventato un titolare quasi inamovibile in questa fase della stagione per la Juventus. Ma sul futuro a Torino di Adrien Rabiot si addensano nubi scure. A giugno infatti il centrocampista francese potrebbe cambiare di nuovo maglia.

Il suo allenatore al momento lo considera un punto fermo, per la corsa, la fisicità e la duttilità che può garantire. Il problema di fondo è che la Juventus ha necessità di sfondare il monte ingaggi e il francese è tra quelli che al momento guadagnano di più nella rosa bianconera. Nel 2019 ha infatti strappato un quadriennale da 7 milioni a stagione, cifra importante anche per un club economicamente solido.

E allora si fa spazio l’idea di poterlo anche sacrificare nella prossima sessione di mercato per liberare spazio nel monte ingaggi. Soprattutto se Cristiano Ronaldo decidesse di continuare la sua avventura a Torino, se sarà rinnovato l’impegno con Dybala che ha chiesto l’aumento e se la Juve farà un tentativo per Gigio Donnarumma che chiede 10 milioni a stagione.

Adrien Rabiot nel mirino della Premier League, ecco tutti i motivi per cui l’affare si può fare

Adiren Rabiot (Getty Images)

Adrien Rabiot potenzialmente sul mercato quindi, ma a chi potrebbe interessare? Secondo il portale specializzato spagnolo todofichajes.com il suol destino potrebbe essere in Premier League con la maglia dell’Everton. Lì c’è Carlo Ancelotti che lo conosce bene e lo vede come giocatore ideale per i suoi schermi. E per le sue caratteristiche, molto muscolari, quello inglese sembra il campionato giusto.

Quindi in estate l’Everton ci proverà anche se la base di partenza della trattativa parte da 30 milioni. Ma la necessità della Juventus di sgravarsi di un contratto così oneroso potrebbe far scendere decisamente il prezzo. E a quel punto gli inglesi saranno molto più allettati.