belen:-la-dedica-d’amore-di-antonio

Da pochissimo Belen e Antonio hanno confermato le voci sulla gravidanza dell’argentina. Dopo aver fatto il grande annuncio l’hairstylist ha deciso di dedicare delle dolci parole alla sua amata su Instagram. Il post di Spinalbese è stato immediatamente sommerso di “mi piace”.

Antonio e Belen di recente tramite un’intervista doppia al settimanale condotto da Alfonso Signorini hanno confermato la gravidanza della Rodriguez. I due quest’estate diventeranno genitori; mentre per Belen sarà il secondo figlio dopo Santiago, Antonio diventerà per la prima volta padre.

Il giovane hairstylist, durante l’intervista ha rivelato di essere entusiasta, e di non vedere l’ora di stringere tra le braccia suo figlio.



Adesso Antonio ha deciso di “parlare” per la prima volta sui social la gravidanza della sua amata.

Mentre Belen subito dopo l’annuncio ha pubblicato immediatamente i primi post sulla gravidanza, Antonio ha aspettato qualche giorno. L’hairstylist di recente ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, dove si possono vedere la sua ombra e quella di Belen e ha scritto:

Alludendo ovviamente al figlio che la bella argentina porta in grembo, e che all‘inizio dell’estate potranno finalmente stringere tra le proprie braccia.

Antonio nella sua intervista ha parlato del suo amore per Belen, rivelando che la showgirl è riuscita a tirare fuori la parte più bella del suo carattere. L’hairstylist poi parlando della possibilità di un matrimonio con la Rodriguez ha detto:

“Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni e per questo che ogni giorno chiedo a Belén se vuole sposarmi…Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi per sempre“.