Bassolino anticipa Maresca e si candida a sindaco di Napoli: “Futuro nelle mani dei giovani, li valorizzerò”

Antonio Bassolino anticipa tutti e annuncia via social la sua candidatura a primo cittadino. “Mi candido a sindaco di Napoli – ha scritto in un post su Facebook -. Fare il sindaco è stata l’esperienza più importante della mia vita e sento il dovere di mettermi al servizio della città: con la passione di sempre e con la testa rivolta in avanti. Napoli prima di tutto, prima di ogni interesse di parte”.

Bassolino ha rivestito il ruolo di primo cittadino del capoluogo campano dal 1993 al 2000, e nei dieci anni successivi è stato presidente della Regione Campania. Adesso torna in corsa dopo aver perso, cinque anni fa, le primarie del Pd con Valeria Valente che non riuscì nemmeno ad andare al ballottaggio vinto dal sindaco uscente Luigi de Magistris (candidato ora a governatore della Calabria) contro Gianni Lettieri.

“Siamo dentro una crisi senza precedenti – prosegue Bassolino -. Si apre una fase nuova per il Paese e a Napoli serve una svolta, in primo luogo sul piano economico-sociale e civile. È difficile ma è possibile, con l’impegno di tutti: quando vogliamo e si crea il giusto clima di collaborazione sappiamo fare come e meglio di altri. È dunque fondamentale chiamare a raccolta le forze migliori e valorizzare le energie giovani: è nelle loro mani il nostro futuro”, conclude l’ex governatore ed ex primo cittadino di Napoli che dovrà competere contro il candidato espresso dal centro destra (il nome ancora da ufficializzare è quello del magistrato Catello Maresca) in attesa di capire Pd e Movimento 5 Stelle come si muoveranno.

© Riproduzione riservata