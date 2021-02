Barbara De Rossi dal trauma infantile alla telefonata importante | Il racconto

Spread the love

Durante una recente intervista, Barbara De Rossi ha raccontato alcuni aneddoti del suo passato, tra cui una telefonata importante

Barbara De Rossi (Instagram)

Barbara De Rossi è un’attrice e conduttrice televisiva italiana. Nel 1976 viene notata dal regista Alberto Lattuada, in seguito alla vittoria di un concorso di bellezza, di cui quest’ultimo era presidente.

L’anno seguente, dopo un provino, la fece debuttare al cinema nel film “Così come sei”. Due anni più tardi invece recita accanto a Virna Lisi in “La cicala”.

Negli anni ottanta accresce la sua popolarità, lavorando insieme a nomi di spicco come quelli di Ferruccio Amendola, Elena Fabrizi e Massimo Bonetti. La consacrazione definitiva arriva nel 1984, con l’interpretazione della marchesa “Titti Pecci Scialoia” nella miniserie “La piovra”, diretta da Damiano Damiani.

Accanto alla carriera cinematografica, per la De Rossi c’è anche quella televisiva. Sono diversi infatti i programmi a cui lei ha partecipato. Tra questi ricordiamo “Ballando con le stelle”, “Tale e quale show”, “Notti sul ghiaccio” e “Selfie – le cose cambiano”.

Per quanto riguarda la sfera personale, l’attrice si è sposata due volte. Dal secondo matrimonio arriva la sua unica figlia, Martina, nata nel 1995. Ad oggi è impegnata sentimentalmente con l’ex modello Simone Frattini.

Leggi qui -> Francesco Facchinetti e il ricordo del profondo lutto: Commozione enorme

Leggi qui -> Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, nuovo matrimonio: ecco dove

Barbara De Rossi e il ricordo di quella telefonata

Negli ultimi giorni l’attrice è tornata a parlare di sé davanti ai microfoni. Nel corso della sua intervista ha raccontato il rapporto con il padre e non solo.

Quest’ultimo, stando alle sue parole, era un uomo molto severo. Per anni l’ha fatta accompagnare a scuola dai fratelli e da un pastore tedesco comprato appositamente per il tragitto che doveva percorrere. Tutto ciò è avvenuto a causa di un brutto episodio, ossia un giorno mentre stava tornando a casa, un signore le si avvicinò con la macchina, cercando di bloccarla. Barbara rimase segnata da questo evento, che le complicò l’adolescenza.

Nel proseguo del suo racconto, la De Rossi ha però affermato che papà Gilberto le è sempre stato accanto, infatti proprio lui l’ha accompagnata in Spagna per raggiungere il set di un film. Quando andavano insieme al cinema, per rivedere le sue pellicole, il genitore alla vista delle scene di nudo subiva un rialzo di pressione, afferma l’attrice.

Tra i vari ricordi che ha ripercorso, c’è anche quello di una telefonata da parte del grandissimo Marcello Mastroianni. Inizialmente, suo padre non era convinto che fosse la strada giusta per sua figlia, ma fu proprio il famoso attore a farlo desistere, permettendo a Barbara di andare ed inseguire il suo sogno.