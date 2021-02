Atomica Uomini e Donne, Veronica: non sono la talpa | E se ne va

Uomini e Donne: tiene banco ancora la questione dell talpa nello studio, tuttavia l’accusata, si discolpa ancora una volta

Armando Uomini e Donne (Instagram)

Uomini e Donne è il dating show che ha reso famoso Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi. Il programma oltre a dare la possibilità di trovare l’amore ormai rappresenta una vera e propria rampa di lancio nel mondo dello spettacolo. Basta pensare ai tanti tronisti e corteggiatori che hanno trovato la fortuna alla fine delle riprese, come ad esempio Giulia Salemi e Giulia De Lellis.

Ma le protagoniste non sono solo le bellissime dame. A prendersi la scena spesso sono Gemma Galgani e Tina Cipollari, le due sono un connubio che ha contribuito parecchio a rendere famoso il programma.

Grazie alle loro controversie, sfociate poi in una vera e propria rivalità riescono a regalare molti momenti comici e dai risvolti trash, cosa che il pubblico da casa ama parecchio. Un esempio lo abbiamo visto nel corso delle ultime puntate quando Gemma ha definito Tina “La nonna di Cicciolina” a causa del suo look.

A gettare ancora più nel caos i presenti, e anche la produzione, è l’annuncio di una talpa presente nello studio, la quale pubblica su una pagina social anticipazioni di scene registrate con largo anticipo.

Leggi anche ->Tara Gabrieletto di Uomini e Donne e il ritorno di fiamma con Cristian: l’indiscrezione

Leggi anche -> È stata la prima corteggiatrice di Uomini e Donne: Ora ecco cosa fa

Uomini e Donne: Veronica esce allo scoperto e si difende

Non molto tempo fa fu lanciato l’allarme: “Nello studio di Uomini e Donne c’è una talpa che pubblica le anticipazioni”. Come tutti sappiamo le puntate vengono registrate e poi montate diverso tempo prima della messa in onda. Le restrizioni dovute a limitare i contagi da coronavirus sembrano aver rallentato ulteriormente i tempi che intercorrono tra la registrazione e la divulgazione elle immagini.

Questo facilita il compito a chi indaga per scoprire anzitempo come andranno a finire determinate vicende. Fu Armando a lanciare l’allarme, ma non si limitò a questo. accusò Aurora di essere lei la talpa nello studio e di avere contatti con qualcuno fuori che gestisce una pagina sui social.

Aurora si è più volte difesa da queste accuse, e così Armando ha tirato in mezzo anche Ludovica, che da mesi non fa più parte dello show. Assistiamo così al ritorno di Ludovica nel parterre di Uomini e Donne ed Armando la accusa anche di tirarlo spesso in ballo sui social solo per avere notorietà e tornare in televisione.

Dal canto suo la dama non nasconde il desiderio di tornare nello studio, tuttavia si difende dicendo di non essere lei la talpa. Indignato il cavaliere decide di lasciare il centro della sala. Come andrà a finire la faccenda?