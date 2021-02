Amazzonia, i pastori evangelici dicono bugie sui vaccini. Le tribù con archi e frecce contro i medici

Cresce la tensione tra le tribù dell’Amazzonia brasiliana e le squadre di medici impegnate nell’assistenza e nelle cure anti Covid. Gli indigeni non vogliono farsi vaccinare e diffidano dei sanitari. Temono di venire contagiati dal coronavirus o da altre malattie. Il clima è particolarmente teso. La nuova ondata del coronavirus con le scene strazianti di centinaia di pazienti in fila, in attesa dell’ossigeno che scarseggia e in molti casi è esaurito, esasperano gli animi a Manaus e nella foresta circostante.

Sfruttata l’ignoranza

Chi era andato in città per farsi ricoverare è stato costretto a tornare indietro. E adesso c’è un nuovo ostacolo che rende tutto più difficile e mette anche a rischio l’incolumità dei team di volontari medici e infermieri. Vengono scacciati dai villaggi dagli indigeni a suon di frecce e lance. Minacce vere, pesanti. Colpa dei pastori evangelici da sempre attivi presso le comunità indigene che ora stanno alimentando un clima di sfiducia e di sospetto. Diffondono leggende e minacce assurde, sfruttando l’ignoranza e la diffidenza atavica degli indigeni nei confronti degli stranieri e dell’uomo bianco in generale.

Il vaccino “cha fa crescere la barba alle donne”

Lo denuncia l’agenzia sanitaria indigena del governo brasiliano, il Sesai. I suoi rappresentanti hanno dichiarato alla Reuters che tutta l’attività di prevenzione è a rischio. “Gli evangelici confermano quanto sostiene Bolsonaro”, spiegano. “Solo una settimana fa il presidente sminuiva gli effetti del vaccino e ridicolizzava quelli della Pfizer. Rifiutava di assumersi la responsabilità degli effetti collaterali. Anzi li demonizzava”. Abituato alle battute facili e alle sparate ad effetto, l’ex capitano diventato presidente si era lasciato andare durante un incontro fugace con i media. “Io il vaccino non lo faccio. Se tu lo vuoi prendere e ti trasformi in un alligatore, è un tuo problema. Se ti trasformi in Superman e le donne si vedono crescere la barba, affari loro. Io non ho niente a che fare con tutto questo”, aveva aggiunto sarcastico. La Pfizer aveva reagito ricordando che il suo prodotto, venduto in tutto il mondo, offriva garanzie contrattuale standard, le stesse accettate da altri paesi prima di utilizzare le dosi anti Covid.

Una forza politica

La cosa era finita sui sociali diventando virale. Ha raggiunto anche gli 800 mila indigeni delle oltre 200 tribù presenti in Brasile provocando dibattiti e divisioni. A creare altri dubbi e sospetti ci hanno pensato gli evangelici, numerosi e influenti nelle comunità etniche dell’Amazzonia. Non solo. Le Chiese evangeliche sono una forza politica e spirituale rilevante nella società brasiliana. Da anni hanno preso piede con centinaia di chiese distribuite in città e campagna. Il loro peso è decisivo anche al Congresso. Formano con gli agrari e gli industriali delle armi la cosiddetta Bancada delle 3 B, che sta per Boi, Bala, Biblia, (Bue, Proiettile, Bibbia): il loro voto è determinante per la maggioranza di Bolsonaro. Hanno contribuito alla sua vittoria come presidente.

Ci sono poi storie vere che si mischiano a falsi miti. Un capo tribù di 56 anni, Fernando Katukina, della tribù Nôke Kôi, presente lungo il confine con il Perú, è morto il primo febbraio per arresto cardiaco correlato al diabete e insufficienza cardiaca congestizia. La voce sul decesso si è diffusa sui social e alla radio, racconta il Guardian. Tutti hanno ricordato che Fernando era stato vaccinato pochi giorni prima. La Butantan, che produce il Sinovac, ha faticato nel respingere le accuse. La morte del capo tribù era ovviamente connessa alle sue malattie pregresse e croniche.





Non c’è stato nulla da fare. Gli evangelici hanno soffiato sul fuoco. “Stanno predicando contro il vaccino”, conferma Dinaman Tuxá, leader dell’Apib la più grande organizzazione indigena del Brasile. L’associazione degli antropologi del paese sottolinea che i gruppi religiosi diffondono false teorie per “sabotare” la vaccinazione. Il responsabile della tradizionale Assemblea di Dio a Manaus, Mario Jorge Conceicão, conferma questa assurda campagna degli attivisti sparpagliati nella foresta: “Purtroppo”, ammette, “alcuni pastori privi di saggezza stanno diffondendo disinformazione ai nostri fratelli indigeni”. Ma è tardi: il danno è già fatto.