Van De Sfroos, rinviati i concerti al Dal Verme, modalità di rimborso dei biglietti.

Si comunica che i due concerti di DAVIDE VAN DE SFROOS previsti il 22 e 23 febbraio 2021 al Teatro Dal Verme di Milano sono rinviati a data da destinarsi a causa dell’emergenza Covid19.

I biglietti saranno rimborsati nei prossimi giorni da www.ticketone.it tramite voucher in base alle disposizioni contenute nel “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) di cui all’art. 88 e successivi provvedimenti e in base alle conseguenti decisioni prese dall’Organizzatore.

L’Organizzatore (MyNina srl) comunica che i due concerti verranno recuperati e che le nuove date saranno comunicate nelle prossime settimane.

Il Voucher, una volta emesso, potrà essere speso solo e soltanto sul sito www.ticketone.it e unicamente per l’acquisto dei biglietti delle nuove date di DAVIDE VAN DE SFROOS organizzate da MyNina srl. Le richieste di rimborso tramite voucher per essere considerate valide, devono essere eseguite secondo le procedure indicate alla pagina www.ticketone.it/covid19 e compilate entro il 10 Marzo 2021.

Per ogni biglietto annullato e rimborsato tramite Voucher, TicketOne invierà una email dedicata al cliente finale con i voucher spettanti.

Per verificare quali eventi risultano al momento acquistabili per lo specifico Organizzatore, inserisci il codice del tuo Voucher nell’apposita pagina online: https://www.ticketone.it/campaign/Verifica-Voucher/

Per informazioni: info@mynina.live