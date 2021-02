vaccino-astrazeneca,-pubblicato-il-bugiardino:-contiene-ogm

L’agenzia italiana del farmaco ha pubblicato il foglio illustrativo del vaccino anti Covid di Astrazeneca, la cui somministrazione dovrebbe essere riservata alla popolazione di età compresa tra i 18 anni e i 55 anni.

Nel bugiardino si legge che il vaccino non è raccomandato a bambini di età inferiore a 18 anni.

Una dose contiene adenovirus di scimpanzé modificato con tecnologia del DNA ricombinante in modo da codificare la glicoproteina spike del SARS-CoV-2. Astrazeneca dichiara che il suo vaccino ha al suo interno organismi geneticamente modificati.

Gli effetti indesiderati segnalati sono molteplici. Quelli molto comuni sono: dolore, calore, prurito o lividi nel punto in cui viene praticata l’iniezione, stanchezza o sensazione di malessere generale, brividi o febbre, mal di testa, nausea, dolore alle articolazioni o dolori muscolari. Quelli comuni sono: gonfiore o arrossamento nel punto in cui viene praticata l’iniezione, febbre (>38°C) e vomito o diarrea. Meno comuni, con una probabilità di verificarsi fino a una persona su cento sono: sonnolenza, vertigini, diminuzione dell’appetito, ingrossamento dei linfonodi, sudorazione eccessiva, prurito o eruzione cutanea.

Il vaccino deve essere conservato in frigo ad una temperatura tra i 2 e gli 8 gradi.

Nella scheda di consenso informato che una persona che intende vaccinarsi dovrà firmare si legge all’ultimo punto, il numero 10, che “non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza”.

L’articolo 32 della Costituzione italiana stabilisce che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e subito dopo aggiunge che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Essendo questi vaccini anti covid basati su tecnologie mai utilizzate prima e sperimentati con tempi accelerati rispetto al normale, è ancor di più necessario che la loro somministrazione sia facoltativa e dunque lasciata alla libera scelta di ognuno.

Nonostante questo la Grecia ha firmato un accordo di dubbia legittimità che consentirà ai loro cittadini vaccinati contro il coronavirus di viaggiare senza limitazioni tra i due Paesi, una volta che i voli riprenderanno. E nell’Unione Europea alcuni vorrebbero introdurre un passaporto digitale per viaggiare, uno strumento che violerebbe principi fondamentali sanciti nell’articolo 2, 3 e libertà come quella di circolazione sancita all’articolo 16.

Intanto l’ospedale pediatrico “Vittore Buzzi” di Milano ha comunicato che inizierà la sperimentazione del vaccino anti covid Johnson & Johnson su bambini a partire dal primo anno di vita. Il direttore della struttura ospedaliera Gian Vincenzo Zuccotti ha assicurato che i bambini volontari “non sono cavie, i test sono sicuri, per chi accetta è un vantaggio”.

Resta la considerazione che viene sperimentato un vaccino su bambini e ragazzi che, secondo i dati ufficiali, hanno preso il covid-19 per lo più in forma asintomatica. La letalità della malattia nella fascia di età tra 0 e 15 anni si aggira intorno allo 0,06%. I dati pubblicati nel bollettino dell’Istituto superiore di sanità riportano 4 decessi sotto i 9 anni e nessuno tra i 10 e i 19 anni.

Claudio Messora