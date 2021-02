Home » Tv » Uomini e Donne » Uomini e Donne, Gemma sconvolta ci ripensa: “Può rimanere”

Che cosacca così tanto sconvolto Gemma Galgani? Che cosa mai le sarà arrivato di così imbarazzante sul cellulare da parte di Maurizio, il cavaliere poeta di Uomini e donne? Ieri in puntata la dama torinese sembrava uscita dal mondo delle fiabe. Alla fine Maria De Filippi l’ha convinta che…

Gemma Galgani, nell’ultima puntata di Uomini e donne, si è presentata in versione floreale, con tanto di coroncina in testa. Il suo look rispecchiava perfettamente il suo stato d’animo e il suo spirito molto fanciullesco. messo a nudo in modo particolare durante il confronto con Maurizio Peduzzi, il poeta.

Il cavaliere, con cui la scorsa settimana aveva troncato la conoscenza dopo una discussione avvenuta al telefono, sentendo sminuito il suo impegno di poeta, in settimana ha deciso di lanciare una provocazione alla dama torinese. Non apprezzi le poesie? E io ti mando questo… E le ha mandato una sua foto a torso nudo… Apriti cielo. Nemmeno avesse visto le scene dei film più piccanti.

Gemma sconvolta dalla foto di Maurizio

Gemma ne è rimasta inorridita, ha considerato il gesto troppo audace. In realtà si tratta di un selfie allo specchio accompagnato dalla seguente didascalia: “A 63 anni faccio ancora la mia porca figura”. È il commento allo scatto che è stato anche pubblicato sul suo profilo Facebook. Ma Gemma non ne vuole sapere.

Anche se Maria De Filippi continua a farle notare che si tratta di una normalissima fotografia per nulla scandalosa e per nulla irrispettosa, Gemma sembra Alice nel paese delle meraviglie: “Ho ripensato alla sera in cui siamo usciti e mi sono accorta che mi guardava con sguardo concupiscente“, dichiara scandalizzata, ovviamente sotto lo sguardo di disapprovazione della Cipollari, con la quale per tutta la puntata a continuato ad esserci un prolungato battibecco.

Poi, come se non bastasse, prosegue la Galgani, “mi ha mandato questa foto scrivendo che poteva competere con un quarantenne“. Maurizio prova a farle capire che si trattava solo di una provocazione, non aveva alcun doppio fine, tantomeno quello che lei sta immaginando:

"Ti ho mandato la foto perché sono rimasto perplesso dalla tua frase 'era solo poesia', come se avessi derubricato il mio gesto a qualcosa di noioso. Ti vediamo tutti come una donna colta, seria, quindi ci sono rimasto male. Allora mi sono detto: non sono solo poesie, sono anche molto fisico. La mia era una provocazione a una tua affermazione offensiva".

La domanda che sorge spontanea a questo punto è: Gemma ci è o ci fa? Perché la 72enne insiste con la sua versione e dice di essere rimasta traumatizzata da una simile volgarità. Anche Maria perde un po’ la pazienza. Questo atteggiamento è davvero ridicolo e lei si sta rendendo ridicola. “Ma lui chi ha che non va? Mi sembra che sia stato rispettoso dopo la tua precedente storia, non è che è morto un Papa se ne fa un altro, ci vuole un po’ di tempo. Lui ha voluto rispettarti, ha rispettato i tuoi tempi“.

Maria De Filippi avverte Gemma su Maurizio

Poi la frecciatina: “Sappi che Maurizio (Guerci, ndr) non verrà più in trasmissione. Sei sicura di voler chiudere?“. Alla fine Gemma cede: non si sa se perché realmente convinta o perché non voglia rimanere da sola e abbia bisogno di qualcuno che continui a corteggiarla. Allora dà il contentino un po’ a tutti: “Rimani seppur con riserva”, dice senza la minima convinzione. L’uomo accetta, ma questa riserva vale anche per lui nei confronti della donna.

A questo punto la battuta di Tina è inevitabile: “E certo! Dopo che ha visto il corpo lo fa rimanere perché non è solo quello che scrive solo poesie”, ribadendo così il concetto che secondo lei a Gemma interessa ben altro… altro che le poesie!