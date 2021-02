Home » Tv » Uomini e Donne » Uomini e donne, Armando insulta Veronica: “Bugiarda, va*******o”

Ritorno di fuoco per Veronica Ursida: l’ex dama di Uomini e donne è stata in studio da Maria De Filippi oggi venerdì 12 febbraio e qui si è scontrata prima con Armando Incarnato, quindi con Tina Cipollari (entrambi hanno lasciato lo studio per qualche minuto), infine con Gemma Galgani

L’incontro tra Veronica Ursida e Armando Incarnato nel studio di Uomini e donne non poteva certo finire a tarallucci e vino e una pacca sulla spalla. Il cavaliere napoletano ha il dente avvelenato con la bella ex dama del programma di Maria De Filippi.

Le accuse di Armando Incarnato

Leggi anche: Uomini e donne: Veronica Ursida scatenata attacca

Veronica è stata accusata più volte da Armando di essere, insieme ad Aurora Tropea, una di quelle che usa i social network, anche sotto un falso nome, per infangarlo. La ex fidanzata di Giovanni longobardi, a sua volta ex cavaliere di Uomini e donne, non ci sta e ha insistentemente chiesto alla redazione e alla conduttrice di poter avere un confronto con Incarnato.

Confronto, o meglio, scontro, che è andato sì c’era durante la puntata di oggi, venerdì 12 febbraio 2021, giusto per chiudere in bellezza una settimana decisamente intensa. Che dire, è stata davvero una puntata di fuoco. Veronica dichiara di essere assolutamente estranea a qualsiasi accusa che le è stata mossa in queste settimane: non è una talpa, non ha passato informazioni sulle registrazioni del programma ad alcun giornale né ad alcun sito e non è nemmeno uno dei detrattori o haters, che dir si voglia, del protagonista del Trono Over. ““Io non ho mai parlato male, non ho mai fatto un’intervista cattiva“, dichiara.

Il chiarimento di Veronica con Giancarlo

La dama, inoltre, chiarisce con Giancarlo, ex fiamma di Aurora, di non avere nulla anche fare com chi ha attaccato sui social sua figlia. Lei è mamma e diventa una belva al solo pensiero che possano toccare suo figlio, non si permetterebbe mai di fare una cosa del genere.Giancarlo la tranquillizza: “Riguardo a mia figlia tu non centri nulla, Veronica. Io ho parlato di seguaci e adepti”.

Gemma Galgani contro Veronica

Potrebbe interessarti: Uomini e Donne anticipazioni: le scuse di Armando non bastano

Anche Gemma Galgani non le crede e, anzi, la attacca sostenendo che la Ursida si è resa protagonista di storie su Instagram in cui parlava male di lei e di essere colpevole delle offese che anche lei ha ricevuto in modo assolutamente gratuito sul web. Ma Veronica non ci sta.