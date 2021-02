UniCredit e CNA Impresa Donna insieme per un percorso di educazione all’imprenditorialità delle aziende al femminile.

UniCredit, attraverso il suo programma Social Impact Banking, e CNA Impresa Donna, promuovono un ciclo di webinar gratuiti per favorire la crescita della cultura imprenditoriale delle aziende al femminile, sposando l’obiettivo 17 -partnership for the goals fra gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

In un contesto di generale emergenza sanitaria che ha colpito i più svariati settori, in particolare l’occupazione e l’imprenditorialità femminile, UniCredit, insieme al partner CNA, sostiene le aziende femminili e quelle che offrono servizi alle famiglie, contribuendo così alla crescita economica e sociale dei territori in cui il Gruppo opera.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di migliorare le conoscenze sui principali temi del credito e della finanza imprenditoriale, aumentando la consapevolezza dei bisogni delle neo-imprenditrici e delle possibili soluzioni finanziarie offerte dal mercato per le microimprese. Gli incontri hanno l’obiettivo di aumentare la consapevolezza delle partecipanti sui temi del fare impresa e saranno gestiti dagli educatori UniGens, associazione di volontariato di competenza formata da dipendenti ed ex dipendenti UniCredit con una significativa esperienza professionale.

Il percorso è articolato in nove incontri, disponibili online, con cadenza bisettimanale, a partire dal 16 febbraio, dalle 16.30 alle 18, sulla piattaforma formativa di CNA. Tutti gli interventi dei relatori verranno registrati e rimarranno a disposizione degli utenti.

Sette le tematiche che verranno prese in esame: i servizi che il sistema bancario mette a disposizione delle imprese; pagamenti digitali e multicanalità; business plan con panoramica sui principali strumenti per l’analisi e la valutazione della propria impresa; criteri con cui la banca valuta la concessione del credito; forma assicurativa adatta all’impresa; investimenti consapevoli, diversificazione e pianificazione.

Di seguito i dettagli dei corsi:

16 febbraio – Servizi della Banca per l’impresa;

2 marzo – Monetica digitale e multicanalità;

16 marzo – Fare Impresa (1° modulo);

30 marzo – Fare Impresa (2° modulo);

13 aprile – I Finanziamenti (1° modulo);

27 aprile – I Finanziamenti (2° modulo);

11 maggio – Il Welfare;

25 maggio – Investimenti consapevoli e Welfare aziendale;

8 giugno – Finanza comportamentale.

Le iscrizioni, aperte fino al 14 febbraio, sono riservate alle socie CNA e disponibili al sito www.cna.it/area-tematica/donne