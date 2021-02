un-tour-privato-nella-villa-di-karl-lagerfeld-nel-cuore-di-parigi

© Photo by Pierre Vauthey/Sygma/Sygma via Getty Images. 1983. Il couturier posa sulla grande scala che porta ai piani superiori.

«È un posto per dormire, fare il bagno e lavorare», ha dichiarato Karl Lagerfeld del suo appartamento futuristico sul Quai Voltaire a Parigi. Prima di investire in questi 350 metri quadrati annidati in un edificio del 1820, il grande couturier ha vissuto in una delle più belle dimore private di Parigi al 51, rue de l’Université nel 7° arrondissement – sempre sulla Rive Gauche, quindi. Chiamato successivamente Hôtel de Maisons, Hôtel de Soyecourt e poi Pozzo di Borgo, l’edificio fu costruito nel 1706 dall’architetto Pierre Cailleteau (detto Lassurance) su commissione di François Duret; nel 1707, Claude de Longueil, marchese di Maisons, lo acquistò e divenne il primo proprietario di questo gioiellino architettonico.

© Photo by A. Schorr/ullstein bild via Getty Images. 1984. Karl Lagerfeld nella sua stanza.

Fu nel 1732 che la famiglia de Soyecourt, una nobile dinastia della Piccardia, prese possesso dell’hotel e intraprese importanti lavori di ristrutturazione durante i quali gli interni furono trasformati dall’architetto Pierre Mouret tra il 1749 e il 1751. I legni scolpiti nella sala di ricevimento sono di una finezza rara, opera dell’ebanista e ornatista Jacques Verberckt, che ha creato un vero capolavoro di ispirazione Grand Siècle. I locali furono anche ristrutturati nel XIX secolo dallo svizzero Joseph-Antoine Froelicher per conto della famiglia Pozzo di Borgo, che tra i suoi eredi vanta Philippe Pozzo di Borgo, che ha ispirato la storia del film Gli intoccabili (The Untouchables).

© Photo by Pierre Vauthey/Sygma/Sygma via Getty Images. 1983. Nella sala da pranzo dell’Hotel Pozzo di Borgo.

Karl Lagerfeld abitava al primo piano della residenza, dove per alcuni anni aveva affittato degli appartamenti privati con vista sul cortile principale – vi avrebbe anche installato delle attrezzature sportive particolarmente sofisticate. Iscritto nel registro dei monumenti storici dal 1926, l’Hotel Pozzo di Borgo – riconoscibile dal suo portale attribuito a Claude-Nicolas Ledoux – è stato acquistato dal presidente gabonese Ali Bongo il 21 aprile 2010.

© Photo by A. Schorr/ullstein bild via Getty Images. 1984. Dietro Karl Lagerfeld, il cortile principale dell’Hotel Pozzo di Borgo.

© Photo by Pierre PERRIN/Gamma-Rapho via Getty Images. 1983. Karl Lagerfeld in una sala di ricevimento della villa.

Articolo originale pubblicato su AD France