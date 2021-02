un-posto-al-sole,-anticipazioni-oggi-12-febbraio:-cerruti-e-bruno-fanno-pace

Anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 12 febbraio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Cerruti riesce a riappacificarsi con il suo Bruno, ma la sorella di Sasà, Bice, non è ancora convinta che il dottor Sarti sia a posto con la coscienza. Chi avrà ragione?

Serena ha provato a convincere Clara a partecipare all’evento di gala al Circolo, ma la ragazza non voleva saperne. Per questo ha discusso con Alberto, che in ogni modo si presenta alla serata. Non è da solo, ma è accompagnato da Barbara. Roberto, Filippo e Serena sono a loro volta presenti.

All'evento celebrativo al Circolo, a cui partecipano anche Roberto, Filippo e Serena, Alberto è accompagnato Barbara mentre Clara rimane a casa.

Le conseguenze provocate dall’intervista di Silvia in radio potrebbero scavare un solco ancora più profondo tra lei e Michele.

Cerruti tenta in tutti i modi di far pace con Sarti. Salvatore e Bruno finalmente si riconciliano, ma a Bice non basta. La sorella di Sasà continua a essere sospettosa nei confronti del medico.

Diego dà una mano nella gestione del Vulcano a Silvia ed è molto preso dal lavoro al locale, ma non sembra particolarmente soddisfatto. Ornella, che ha notato la stanchezza e la frustrazione di Giordano junior, ha preso a cuore le aspirazioni del figlio di Raffaele e ha convinto quest’ultimo a riaprire un discorso col figlio che sembrava chiuso.

La dottoressa Bruni ha invitato il marito a dare una mano al figlio in difficoltà, affinché non rinunciasse al suo progetto: rilevare il laboratorio di arte presepiale di Don Giuseppe, idea per la quale padre e figlio si erano scontrati, per farne un bar tutto suo.

Raffaele fa una spiazzante proposta imprenditoriale a Diego che si prende del tempo prima di rispondergli. Dopo essere andato al laboratorio di arte presepiale con il padre, Diego prende una decisione.

