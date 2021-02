TRA PROTEZIONE DELLA SALUTE E TUTELA DELLE LIBERTÀ. QUALE IL GIUSTO EQUILIBRIO?

12-02-2021

È necessario un giusto contemperamento tra la protezione dell’interesse collettivo alla salute e la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali dei singoli cittadini. In nome di una emergenza sanitaria, che in questo momento è regredita, il governo continua però a limitare diritti e libertà sancite nella nostra Costituzione.

Strettamente collegato a questo tema è quello della somministrazione dei vaccini. Non esiste alcun obbligo di sottoporsi ad essa e l’articolo 32 della Costituzione stabilisce che: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, aggiungendo subito dopo che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Nonostante questa garanzia, inizia a farsi strada una tesi che vorrebbe porre in capo agli operatori sanitari una sorta di obbligo morale e addirittura deontologico di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid.

Ha fatto discutere una nota dal titolo “Il medico di fronte alla vaccinazione anti Sars-CoV-2”, pubblicata dall’ordine provinciale dei medici di Bologna.

In essa si legge che “non sarebbe deontologicamente corretto e né rispettoso delle vittime da Covid-19, in particolare in questo momento storico, che da parte anche solo di pochi medici provenissero voci contrarie alla vaccinazione, non sostenute da alcuna evidenza e basate solo su notizie non verificate o, peggio ancora, artatamente interpretate”.

È legittima una simile posizione da parte di un ordine professionale dinanzi ad un vaccino che utilizza nuove tecnologie (l‘mRna messaggero), che ha avuto tempi di sperimentazione abbreviati rispetto a quelli ordinari e di cui non abbiamo ancora i dati definitivi sull’efficacia e sicurezza?

Qual è il giusto equilibrio tra tutela della salute collettiva e libertà personale?

Quali sono le tutele giuridiche nel caso in cui venisse imposto a determinate categorie un obbligo di sottoporsi al trattamento sanitario dietro minaccia di sanzioni disciplinari anche gravi come la radiazione?

Ne discutiamo, analizzando gli aspetti giuridici e medici, con l’avvocato Alessandra Devetag, l’avvocato Mirella Manera (autrici di una nota di risposta a quella dell’ordine dei medici di Bologna), la dottoressa Anna Rita Iannetti, medico specializzato nel settore della prevenzione e il dottor Raffaele Varvara, infermiere e attivista politico.

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €18.873 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora