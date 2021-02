Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island, Valeria Liberati furiosa: “non sono incoerente!”

Dopo la recente intervista, rilasciata per Mondotv24, Valeria Liberati è corsa ai ripari, annunciando un’altra intervista per rispondere alle notizie su di lei; l’influencer ritiene che molti magazine e blog abbiano frainteso le sue parole su Antonella Elia, così come di altri concorrenti citati nell’intervista.

Valeria Liberati e Ciavy, coppia dell’edizione mista di Temptation Island condotta da Filippo Biscaglia, ha recentemente rilasciato un’intervista che è stata subito motivo di scandalo.

Secondo l’influencer, le sue parole sarebbero state travisate, soprattutto nei confronti di una delle persone con le quali ha legato maggiormente durante i 20 giorni di Temptation Island, ossia Antonella Elia.

Nel podcast dell’intervista, nel quale era presente anche Ciavy, i due hanno discusso sia del Grande Fratello Vip, che del reality che li ha visti protagonisti.

Nel parlare di Antonella Elia, in veste di opinionista del GF Vip, la Liberati ha ribadito il suo affetto e stima per la showgirl, senza nascondere dei dubbi sul suo atteggiamento.

Secondo Valeria infatti, il comportamento di Antonella, apparentemente “contro le donne”, non è molto naturale, dettato dalla vita difficile della donna; in realtà è molto più dolce e affettuosa e, la posizione da opinionista, non mette in luce i suoi migliori lati caratteriali.

Valeria Liberati “tornerò in diretta per chiarire tutto”

A causa dei titoli fuorvianti, come affermato dalla Liberati, si è vista costretta a contattare direttamente Antonella Elia per chiarire la sua posizione e le sue parole.

Purtroppo, il mondo del web, non è fatto solo di titoli, ma anche di contenuti che vanno oltre l’apparenza; questo fattore ha indispettito molto Valeria che ha annunciato una nuova diretta, prevista per Sabato 13 alle 15, per chiarire tutto.

“Mi fanno veramente alterare queste cose, passare da persona incoerente non ci sto; io non mi sono mai rimangiata nulla di quello che ho detto. A causa di tutte le interviste che stanno girando, ho contattato subito Antonella, perché io ho un bellissimo rapporto con lei, anche se non ci sentiamo tutti i giorni. E non mi stanno bene queste cose, tanto per fortuna Lorenzo (intervistatore ndr) ha tutta l’intervista registrata, ci sono le prove”

Attenderemo la prossima diretta di Valeria per capire su cosa non si è trovata d’accordo l’ex concorrente di Temptation Island.

