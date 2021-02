temptation-island,-selvaggia-roma-diventa-attrice

Spread the love

Selvaggia Roma, salita alle luci della ribalta grazie alla sua partecipazione a Temptation Island nel 2017, diventerà presto anche attrice; è stata annunciata la sua partecipazione ad un docu- film del noto regista Enzo G. Castellari, intitolato “Napulè”. “Un sogno che si avvera, sono onoratissima”.

Selvaggia Roma, per molti ancora la ragazza in lacrime per il suo “Lenticchio” (Francesco Chiofalo ndr), è ormai reduce da due reality molto famosi: Temptation Island 5 nel 2017 e il Grande Fratello Vip 2020-21.

La ragazza ha sempre sognato di diventare un’attrice, in particolar modo di approdare un giorno su Netflix, e pare che stia per muovere i primi passi in questa direzione.

Visibilmente cambiata rispetto alla sua prima apparizione in tv, Selvaggia è stata eliminata al televoto dopo un confronto con il chirurgo delle star, Giacomo Urtis; la sua partecipazione nella casa ha messo in luce altri lati del suo carattere, oltre che riacceso polemiche con il suo ex Francesco Chiofalo.

Leggi anche: Temptation Island Il Viaggio le coppie oggi

Selevaggia Roma rinuncia al nome d’arte e torna Sabrina

In occasione del suo debutto nel mondo del cinema, Selvaggia ha deciso di rinunciare a quello che in molti non sanno essere un nome d’arte; in realtà il suo nome è Sabrina Haddajii, figlia di padre tunisino e madre italiana.

Sabrina quindi, apparirà in un docu-film del regista Enzo G. Castellari, nella città di Napoli, alla quale la ragazza afferma di essere particolarmente legata, soprattutto grazie al calore dei napoletani:

“Sono da sempre innamorata di Napoli e dei napoletani che mi hanno accolto con grande affetto e calore. Gli odori, i sapori e i colori di Napoli mi hanno emozionato moltissimo. Sento Napoli ormai come la mia città. Sono onoratissima di lavorare con un mostro sacro della cinematografia italiana e internazionale come Enzo G. Castellari che sicuramente, apportando il suo spessore incredibile, potrebbe rendere più reale il mio sogno di approdare su Netflix, magari proprio con questo nostro lavoro”.

Sabrina, o Selvaggia, sogna in grande e punta molto più in là: al colosso dell’intrattenimento in streaming; grazie all’appoggio del regista Luciano Bottaro, l’attrice potrebbe intraprendere realmente una carriera da attrice.

In questo docu-film non si sa che tipo di ruolo ha interpretato l’influencer, si conosce semplicemente il tema portante del film: le eterne discrepanze tra la Napoli “bene” del Vomero e quella più malfamata.