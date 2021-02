Sì, questa è la Bbc

LONDRA – “This is London”. Da quasi un secolo queste tre parolette evocano il migliore servizio di informazione radiotelevisivo al mondo: la British Broadcasting Corporation, più comunemente nota con l’acronimo Bbc, soprannominata dagli inglesi “auntie”, zietta, perché per loro è come una persona di famiglia. Ma per tutti gli altri, in ogni continente, è stata spesso l’unica voce imparziale di cui fidarsi per avere notizie locali o internazionali. Come ben ricordano corrispondenti esteri e inviati speciali che, prima dell’avvento di telefonini, internet e social media, cercavano su una radiolina a onde corte le sue trasmissioni, magari dal folto di una giungla o nel bel mezzo di un colpo di Stato, per sapere cosa stava succedendo nel resto del pianeta.

Messa al bando

Messa al bando questa settimana in Cina, come evidente ritorsione per lo scoop di uno dei suoi giornalisti sugli stupri subiti dalle donne degli uiguri, la minoranza islamica chiusa da Pechino in campi di concentramento e di “rieducazione” di massa, una censura che ha suscitato irate proteste nel governo britannico e pure a Washington, l’emittente pubblica britannica merita un posto a parte nella storia dei media globali. È stata la prima in assoluto a fare trasmissioni radiofoniche, a partire dal 1922. La prima in Europa a fare trasmissioni televisive, dal 1936. Il primo network televisivo ad avere un sito su internet, oggi uno dei più visitati della terra. E soprattutto era e rimane un punto di riferimento per l’eccellenza e l’obiettività dei suoi programmi giornalistici.

Radio Londra

Gli italiani l’hanno conosciuta durante la Seconda guerra mondiale, quando i notiziari nella nostra lingua di “Radio Londra”, letti dal famoso colonnello Harold Stevens, soprannominato “colonnello Buonasera”, e ascoltati clandestinamente dalla popolazione, smentivano la propaganda fascista, offrendo l’unico mezzo per apprendere come stava realmente procedendo il conflitto. Con un totale di 22 mila dipendenti, oltre che sul territorio del Regno Unito oggi la Bbc trasmette in 28 lingue, tra cui russo, arabo, persiano e – fino al divieto di questi giorni – cinese.

Finanziata dal canone



A differenza di altri servizi pubblici radiotelevisivi, come per esempio la Rai in Italia, la Bbc è finanziata esclusivamente dal canone, ovvero dall’abbonamento annuale che i cittadini britannici devono fare per poter guardare la tivù. Non ha dunque alcuna interruzione pubblicitaria, né nei suoi programmi di informazione né in quelli di intrattenimento, tranne che sul Bbc World Service, il canale televisivo internazionale, dove l’abbonamento è evidentemente impossibile, che si finanzia invece attraverso la pubblicità. Nel corso del tempo ha enormemente arricchito la sua programmazione: ora ha una decina di canali televisivi e mezza dozzina di canali radiofonici, tra cui canali dedicati esclusivamente alle news, alle cronache parlamentari, alla musica, allo sport, in aggiunta a una ricchissima e variamente articolata sezione web, a programmi interattivi e in streaming. Il suo costante rinnovamento e progresso tecnologico ha avuto grande influenza su altri media, indirettamente e perfino direttamente, in quest’ultimo caso quando dieci anni or sono il suo direttore generale Mark Thompson si è trasferito dall’altra parte dell’Atlantico come amministratore delegato del New York Times, completandone con successo la transizione al digitale.

Un simbolo di eccellenza

Film, serial, concerti quali i tradizionali e seguitissimi Prom estivi, talk-show e spettacoli della Bbc sono dei classici per il pubblico britannico, alcuni dei quali lo accompagnano da decenni. Ma in patria e pure nel resto del mondo è in particolare l’informazione giornalistica a rappresentare la Bbc al suo meglio, il simbolo di un’eccellenza senza rivali, perlomeno nell’ambito radiotelevisivo. Naturalmente non sono mancate le controversie.

Le controversie



Durante la guerra in Iraq, all’epoca in mano a dirigenti di provata fede laburista nominati dal primo ministro e leader del Labour Tony Blair, la Bbc accusò il governo di avere “sexed up”, alla lettera “reso più sexy” ovvero gonfiato, il dossier dei servizi segreti britannici sulle armi di distruzione di massa di cui sarebbe stato in possesso Saddam Hussein, la ragione citata da Downing Street per partecipare al conflitto accanto agli Stati Uniti. Inchieste e processi smentirono l’accusa, assolvendo Blair e i suoi collaboratori, provocando dimissioni e licenziamenti alla Bbc dei giornalisti e dei dirigenti che avevano lanciato le accuse. Ma anche quella vicenda è in fondo una prova di imparzialità: in quale altro paese del mondo, una emittente pubblica diretta da persone legate al governo avrebbe mosso accuse così gravi al capo del governo? Oltretutto, poi risultò che le armi di distruzione di massa in Iraq non c’erano: ed è rimasta l’impressione che i consiglieri di Blair, nella fattispecie il suo “spin doctor” Alastair Campbell, avessero in qualche modo confezionato il dossier dei servizi segreti per farlo apparire più accusatorio nei confronti di Saddam, sebbene nessuno sia stato in grado di provarlo a livello giudiziario.

La Brexit

Polemiche più recenti sono scoppiate sulla Brexit, sul razzismo, sul terrorismo, sul cambiamento climatico, ma di tutt’altro genere: la Bbc è stata accusata di essere troppo politicamente corretta, ovvero di mantenere una equidistanza eccessiva fra due posizioni antitetiche, talvolta a dispetto di quella che appare come una verità inconfutabile. Durante la campagna per il referendum sulla Brexit, per esempio, ha finito per riportare cosa dicevano i brexitiani e cosa dicevano gli anti-brexitiani, senza sempre mettere in evidenza che una certa propaganda, per lo più da parte brexitiana, diffondeva affermazioni false o poco credibili. Un atteggiamento che ha pesato sull’esito della consultazione referendaria, aiutando la Brexit a prevalere. Posizione che, dopo avere ricevuto molte critiche, si è evoluta durante la parte finale dell’amministrazione di Donald Trump, quando i tweet menzogneri del presidente hanno cominciato a essere accompagnati da precisazioni della Bbc che lo smentivano.

Gli eccessi del politically correct

Anche questo eccesso di “politically correct”, tuttavia, è un sintomo dell’attaccamento quasi religioso della Bbc al presentare i fatti con “fairness” come si dice in inglese, con equità e correttezza. C’è pure, ironizzano alcuni commentatori, una punta di moralismo: durante la diretta del secondo impeachment di Trump, nei giorni scorsi, ogni volta che andava in onda un video in cui gli assalitori del Congresso dicono qualche parolaccia, a Londra veniva azzerato il volume. Non per nulla gli inglesi la chiamano “zietta”: è facile immaginarla come una parente un po’ anziana, molto onesta e integerrima, ma leggermente all’antica su certe cose. Per quanto sia al contrario molto spregiudicata, quando non si tratta di giornalismo: i suoi film e le sue serie descrivono senza complessi le situazioni più scabrose, calpestando ogni tipo di tabù. Tanto da scatenare lettere di protesta dei telespettatori più perbenisti, che la Bbc riporta, dando loro voce, ma senza cancellare il programma.

Troppo liberal o troppo di destra?

Nella sua storia è stata più volte accusata di essere troppo liberal, cioè troppo di sinistra: Margaret Thatcher la considerava un infido avversario, lo stesso Boris Johnson ha tramato per metterci ora a capo un ex-conservatore come direttore generale, Tim Davies, che tra i suoi primi provvedimenti ha ordinato a tutto il personale di astenersi dal prendere posizioni politiche in pubblico. Ma altri, come Owen Jones, un columnist molto di sinistra del Guardian, la accusano viceversa di essere troppo di destra, citando il ruolo chiave che vi ha avuto per molti anni Andrew Neil, uno dei suoi giornalisti più noti e più popolari, adesso passato a dirigere una nuova tivù finanziata da Rupert Murdoch che ambisce a diventare la Fox News d’Inghilterra. Eppure, proprio questo è il giornalista da cui Boris Johnson si è rifiutato di farsi intervistare durante la campagna per le elezioni del dicembre 2019: perché aveva paura delle sue domande. Neil sarà anche indubbiamente un conservatore nell’animo, ma in un faccia a faccia con il premier dei Tories lo avrebbe torchiato senza pietà, come fa con chiunque. Perché questa è la Bbc. Perciò quelle tre parolette, “this is London”, fanno tremare la Cina al punto da metterle al bando.

La British Broadcasting Corporation è insomma unanimemente giudicata uno dei pilastri della società britannica e il miglior volto del Regno Unito. Da qualche tempo circola il timore che tagli e manovre politiche tenteranno di limitarla, controllarla o perfino distruggerla. Per il bene degli inglesi e di tutti noi, parafrasando il motto riservato alla regina, bisogna davvero augurarsi che Dio salvi la Bbc.