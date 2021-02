regione,-al-via-l’iter-per-legge-su-micro-birrifici.

Spread the love

Parte oggi in VIII Commissione regionale Agricoltura l’iter del progetto di legge “Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale”, che vede come primo firmatario il vicecapogruppo della Lega al Pirellone Andrea Monti e come relatore l’altro vicecapogruppo del Carroccio, Floriano Massardi. I contenuti del PdL sono stati illustrati oggi nel corso di una conferenza stampa online a cui erano presenti, oltre a Monti e Massardi, l’assessore regionale al Turismo Lara Magoni, l’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi, il Direttore Generale della Unionbirrai Vittorio Ferraris e il Consigliere Nazionale della Unionbirrai Andrea Soncini.

“L’intento – spiega Andrea Monti – è quello di tutelare e valorizzare i piccoli birrifici indipendenti che rappresentano una realtà sempre più numerosa e importante nella nostra Regione”. I micro-birrifici in Lombardia sono 155, il 16% del totale italiano, con una produzione di 112 mila ettolitri e 540 persone impiegate direttamente. “La legge – prosegue Monti – introduce novità significative, a partire da un marchio regionale a garanzia dell’identificabilità del prodotto. Sarà inoltre possibile la vendita e la somministrazione di birra sul posto, una facoltà che oggi non è consentita. Viene poi introdotto e promosso, sull’esempio di altri Paesi Europei storici produttori di birra, uno sviluppo turistico basato sulla visita ai luoghi di produzione. Un obiettivo da raggiungere mediante la formazione di operatori turistici e la promozione di materiale informativo”.

“Andiamo a intercettare la domanda dei consumatori che non si accontentano più delle solite birre delle multinazionali ma vanno alla scoperta di prodotti più specifici”.

“E’ una legge innovativa che sarà da esempio sia per le altre Regioni che a livello nazionale. L’auspicio – afferma Andrea Monti – è che si arrivi all’approvazione finale del provvedimento da parte del Consiglio Regionale entro l’estate 2021”. “Si tratta di un settore di nicchia – aggiunge Lara Magoni – che potrà essere un ulteriore attrattore turistico dei nostri territori e che, quindi, merita di essere valorizzato, grazie anche ad una produzione tradizionale di qualità e ad un crescente interesse di pubblico, in particolare giovane”.

“Il riconoscimento dei microbirrifici artigianali – dichiara Fabio Rolfi – può rappresentare una svolta per una intera filiera. Dobbiamo fare in modo che la promozione dei prodotti brassicoli artigianali consenta di sviluppare anche materie prime locali. Le coltivazioni di luppolo in Italia sono praticamente nulle e solo creando un mercato si possono stimolare”. (MiaNews)