oroscopo-branko,-oggi-12-febbraio

Oroscopo di Branko le previsioni per oggi venerdì 12 febbraio 2021: e anche questa settimana si sta per concludere.. Come sarà l’oroscopo di questa giornata per i segni dello zodiaco e cosa promettono gli astri? Qualche piccola anticipazione di oggi per voi. Sogni ambiziosi per l’Ariete, Gemelli esigenti, il Leone deve abbassare il tiro, nuove prospettive per la Bilancia, il Sagittario riscuote consensi, questioni di denaro per l’Acquario.

Cos’altro succederà? Ce lo svelano le previsioni del famoso astrologo Branko liberamente tratte. Vediamo nel dettaglio le novità di questa giornata per i segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete venerdì 12 febbraio 2021

State ritrovando la voglia di combattere e soprattutto di vincere! Dopo anni costruttivi ma pieni di ostacoli, non avete più astri negativi. I grandi ideali ci sono, le idee sono le vostre frecce, basterà procurarsi un arco!

Oroscopo Toro venerdì 12 febbraio 2021

Attenti a non esagerare in amore! Troppa possessività farà fuggire a gambe levate le nuove prede, rispettate le esigenze degli altri. Ricordate che la gelosia è canaglia, fastidiosa per gli altri, ma un tormento per voi!

Oroscopo Gemelli venerdì 12 febbraio 2021

Rilassatevi, non potete avere tutto e subito, ricordate poi che.. chi troppo vuole nulla stringe! Il desiderio di raggiungere gli obiettivi stabiliti sta prendendo il sopravvento, ma il vostro è più un impulso o una necessità reale?

Oroscopo Cancro venerdì 12 febbraio 2021

La Luna si sta muovendo verso il segno dei Pesci, tradotto vuol dire che tanta dolcezza e passione arriveranno ad allietare questi giorni. Conquiste e nuove conoscenze potranno arrivare già questa sera, preparatevi!

Oroscopo Leone venerdì 12 febbraio 2021

La baraonda del quadro astrale si ripercuote sulla vita personale e lavorativa. Potreste perdere il focus e trovarvi ad ambire a traguardi troppo difficili o comunque non adatti a voi. Fate un passo alla volta, le cose miglioreranno in primavera!

Oroscopo Vergine venerdì 12 febbraio 2021

Ottimisti e sorridenti! E’ così che conquisterete tutti. Le cose da fare saranno infinite, ma grazie allo slancio che donano gli astri, riuscirete a concludere tutto e brillantemente in mattinata. Serata di passione, sempre che non vi addormentiate sul divano!

Oroscopo Bilancia venerdì 12 febbraio 2021

Dopo l’amore è arrivata l’ora degli affari. Gli astri non si sono dimenticati della vostra posizione lavorativa ed ecco spuntare all’improvviso un nuovo incarico o un nuovo lavoro. Datevi da fare!

Oroscopo Scorpione venerdì 12 febbraio 2021

I bisticci di coppia sembrano non finire più! Non trasformate ogni discussione in una lotta di supremazia, a volte basterebbe solo fare un passo indietro. Sfruttate la serata per chiarire e riappacificarvi. L’amore vi aspetta!

Oroscopo Sagittario venerdì 12 febbraio 2021

Quanto siete stimati questo periodo! I collaboratori vi elogiano, gli amici vogliono la vostra compagnia, il partner dimostra amore e passione, non potrebbe andare diversamente, perché siete magnetici ed ottimisti. Bravi!

Oroscopo Capricorno venerdì 12 febbraio 2021

Nessuno e niente riuscirà a fermarvi! Affari vantaggiosi, scambi e trattative aumenteranno visibilità con i clienti e nuove entrate di denaro stanno arrivando! Fortunati ed invincibili!

Oroscopo Acquario venerdì 12 febbraio 2021

Le finanze stanno migliorando, vi sentite più tutelati ora che avete meno spese. Non abbassate la guardia però e cercate di non spendere tutti i vostri risparmi, anzi andate in banca e metteteli al sicuro!

Oroscopo Pesci venerdì 12 febbraio 2021

Nuove congiunture astrali daranno risalto alla vostra bontà. La giornata è buona per dedicarsi ad attività di volontariato che, oltre a dare una speranza agli altri, donerà felicità ed appagamento a gente sensibile ed emotiva come voi.