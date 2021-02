Oggi è un altro giorno, Paola Barale senza freni: “Da quando c’è lei …”

Spread the love











A Oggi è un altro giorno, la trasmissione quotidiana che va in onda su Rai 1 condotta da Serena Bortone, ieri 12 febbraio era ospite la bravissima attrice Paola Quattrini che si è raccontata svelando aneddoti alla padrona di casa e al pubblico che seguiva da casa.

Paola Quattrini e la sua vita bellissima e complicata

Paola Quattrini, nell’intervista che ha regalato a Serena Bortone ha rivelato tantissime cose sulla sua vita e ha detto: “Ho perso mio padre quando avevo 9 anni e mezzo, abbiamo speso tutto per la sua malattia”.

E poi: “Con lui non c’è stato molto rapporto, anche perché non andava d’accordo con mia mamma, alla quale io invece ero molto legata. Era un gran donnaiolo, non l’ho pianto quando se n’è andato”.

Poi la Quattrini ha raccontato del suo matrimonio avvenuto quando lei aveva solo 18 anni e ha detto: “Lui era il Marchese Antonio Gerini, è stato il primo che mi ha chiesto di sposarlo, e io credevo che non sarebbe mai successo … Una volta mi ha regalato un leone, sicuramente il dono più originale che abbia mai ricevuto”.

Ma poi il matrimonio è finito perché Paola si è accorta di non amarlo e ha rivelato: “Non l’avevo mai amato”.

E poi ha continuato il suo racconto: “Ho avuto delle storie sempre abbastanza turbolente, poi mi sono risposata e ho avuto mia figlia Selvaggia, la desideravo da morire. Non mi bastava essere attrice, io volevo essere madre”. Del rapporto con la figlia ha detto: “Il nostro è un grande amore reciproco, che adesso riverso anche sui suoi figli” .

A proposito della figlia ha detto: “Lei è sempre stata una ragazzina molto complicata. È una donna intelligente, profonda, colta. È molto severa con se stessa e io cerco di alleggerirla”.

La vita di Paola Quattrini oggi è molto bella e ha rivelato: “Sono felice con un uomo che stimo moltissimo e a cui voglio molto bene. È il mio punto di riferimento e mi fa sentire bene. Lo conosco da 30 anni, anche se abbiamo avuto alti e bassi”.

Il bellissimo rapporto d’amicizia che c’è tra Paola Quattrini e Paola Barale

Paola Quattrini e Paola Barale sono molto amiche e allora Serena Bortone ha voluto fare alla Quattrini un regalo aprendo il collegamento con la Barale che ha detto: “Da quando ho conosciuto lei ringrazio Dio”.

E poi ha anche aggiunto: “Paola Quattrini mi tira su il morale … In questi mesi, quando ci sentiamo tramite le videochiamate, è sempre lei a tirarmi su il morale”.

E, ancora: “Questa mattina l’ho sentita, mi ha chiesto a che ora sarei venuta qui ma non mi ha detto che sarebbe intervenuta in diretta tramite collegamento … Noi due ci sentiamo sempre, lei è una molto schietta, ti dice sempre le cose nel bene e nel male”.

Ha poi anche spiegato: “Paola Quattrini crede in me e spesso, quando mi coinvolge in ciò che fa, mi riempie di gioia”.

Infine, ha anche detto: “Ho avuto l’immensa fortuna di poter conoscere Paola Quattrini e di poter lavorare con lei. Mi ha fatto vedere come si può andare avanti nella vita cercando sempre di divertirsi, uscendo dagli schemi e dai limiti che tutti ci hanno insegnato. Abbiamo entrambe una vena di follia“.

