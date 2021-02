Nigeria, la Shell dovrà rispondere per l’inquinamento anche davanti ai tribunali inglesi

LONDRA – L’inquinamento delle compagnie petrolifere non deve restare impunito: la Corte Suprema di Sua Maestà britannica ha stabilito che le comunità nigeriane colpite possono citare in giudizio il gigante petrolifero Shell nei tribunali inglesi. La decisione, scrive la Bbc, ribalta una sentenza della Corte d’Appello ed è una vittoria per le comunità del Delta dopo una battaglia durata cinque anni. La popolazione del Delta, oltre 40 mila persone, sostiene che i decenni di inquinamento legato all’estrazione del petrolio hanno avuto un grave impatto sulla vita, sulla salute e sull’ambiente locale.

La Royal Dutch Shell aveva sostenuto di non dover rispondere delle accuse, pur non contestando le cause dell’inquinamento, ma sottolineando che la holding centrale non poteva essere legalmente responsabile per la sua filiale nigeriana, azienda che doveva essere giudicata ai sensi della legge locale. Shell è responsabile di circa il 50% della produzione di petrolio del delta.

La Corte Suprema, ultima istanza nel Regno Unito per le cause civili, ha stabilito invece il contrario: le cause intentate dalla comunità di Bille e dal popolo Ogale dell’Ogoniland contro la Royal Dutch Shell possono essere discusse nei tribunali inglesi.

Le comunità, rappresentate dallo studio legale Leigh Day, hanno ribadito che Shell aveva un dovere di assistenza di diritto comune nei confronti di chi aveva subito gravi danni a causa delle carenze sistemiche in materia di salute, sicurezza e ambiente di una delle sue controllate estere. Il partner di Leigh Day, Daniel Leader, ha detto che la sentenza è uno “spartiacque” per “comunità impoverite che cercano di tenere testa a potenti aziende”.

Mark Dummett, direttore del Global Issues Program di Amnesty International, ha detto alla Bbc che la lotta non è stata ancora vinta, ma ha aggiunto: “Questa sentenza storica potrebbe significare la fine di un lungo capitolo di impunità per Shell e per altre multinazionali che commettono violazioni dei diritti umani all’estero”. Shell ha definito la sentenza “una decisione deludente”.