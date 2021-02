Niccolò, figlio di Lucio Presta: il pessimo rapporto con Paola Perego

Paola Perego è sposata dal 2011 con Lucio Presta. A quanto sembra però, il rapporto con il figlio di quest’ultimo è pessimo

Lucio Presta (Instagram)

Lucio Presta è un agente dello spettacolo italiano. Agli inizi della sua carriera ha fatto il ballerino grazie a John Lei e Flora Torrigiani. Quest’ultima, un paio di anni dopo, lo ha portato a lavorare in televisione.

Il suo debutto avviene nel programma “Fantastico”, nel quale ha collaborato per cinque edizioni. In seguito, dopo aver concluso con il ballo, ha organizzato una tournée per Heather Parisi e Franco Miseria.

L’agente ha fondato a Roma l’agenzia di spettacolo “Arcobaleno tre”, detenendo ad oggi il 30 per cento del capitale sociale. Tra i suoi assistiti ci sono diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Tra questi troviamo Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Roberto Benigni, Belén Rodriguez, Simona Ventura e molti altri.

Nel 2016 ha avuto anche un’esperienza nella politica. In quell’anno infatti si è candidato alle elezioni amministrative come sindaco di Cosenza, sua città natale. A fine aprile ha ritirato però la sua candidatura per motivi famigliari.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposato tre volte. Con la seconda moglie, Emanuela, ha avuto due figli. Nel 2011 ha convolato a nozze con l’attuale compagna Paola Perego.

Leggi qui -> Lorella Boccia, ballerina di Amici e la strana uscita: “Voglio tacere”

Leggi qui -> Gianni Sperti principe della tv Italiana: guadagni esorbitanti

Il figlio di Lucio Presta e il pessimo rapporto con la Perego

Lucio oltre ad essere il marito di Paola Perego, le fa anche da agente. Attualmente quest’ultima è conduttrice del programma “Il filo rosso”, in onda su Rai 2 a partire dal 2020.

Nonostante le cose vadano a gonfie vele per la coppia, il figlio dell’agente dello spettacolo non ha un rapporto idilliaco con la moglie del suo genitore. Il suo nome è Niccolò Presta e proprio per sua ammissione non corre buon sangue con la presentatrice.

Stando alle sue parole, nessuno può sostituire la sua vera madre, che purtroppo oggi non c’è più. Qualche tempo fa, il giovane ha dichiarato che con Paola è già tanto se si scambiano buongiorno e buonasera, nei giorni in cui sono di buon umore.

Un’ulteriore prova di ciò, l’abbiamo avuta alle nozze di Niccolò, alle quali la Perego non ha partecipato. Tra i presenti c’erano molti assistiti del padre, compreso Bonolis, ma non l’attuale “matrigna”. Lei, dopo il mancato invito, non ha rilasciato commenti a riguardo, né tanto meno ha espresso i suoi auguri per le nozze.