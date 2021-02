le-noci-di-macadamia-ora-rischiano-l’estinzione-in-natura.-inserite-nella-lista-rossa-iucn

Anche le noci di Macadamia sono finite nella famigerata Lista Rossa dell’Iucn, che indica le specie a rischio estinzione. Lo ha rivelato l’ultimo aggiornamento secondo cui la noce di macadamia, un tipo di frutta secca, ora è minacciata di estinzione in natura. E sono note anche le cause, dalla presenza di specie “aliene” invasive alla perdita di habitat, fino ai cambiamenti climatici.

Buone, ricche di fibre e grassi vegetali, tali noci aiutano a proteggere cuore e arterie, riducono il colesterolo cattivo e a aumentano quello buono. Ma presto potremo dire loro addio e la colpa è solo nostra.

L’ultimo aggiornamento dell’Iucn purtroppo ha rivelato che diverse piante sono state inserite nella lista rossa, classificate in alcuni casi come vulnerabili, in altre come a rischio estinzione. In particolare, l’analisi si è soffermata sulla famiglia delle protea di cui è stata fatta una delle più complete valutazioni.

E’ emerso così che il 45% (637 specie su 1.464) di queste straordinarie piante da fiore che crescono principalmente nell’emisfero meridionale sono vulnerabili, minacciate di estinzione o in pericolo critico. Esse sono soggette alla diffusione di specie aliene invasive, ai cambiamenti dei cicli naturali, agli incendi causati dall’uomo e infine ai cambiamenti climatici e alla perdita di habitat per l’agricoltura.

La famiglia protea comprende tre specie di Macadamia – le stesse che producono le omonime noci – che sono entrate nella Lista Rossa IUCN perché minacciate di estinzione in natura. In particolare, la noce di macadamia (Macadamia integrifolia) è elencata come Vulnerabile, mentre la M. ternifolia e la M. tetraphylla sono considerate a rischio estinzione.

Purtroppo non si tratte delle uniche piante che stanno scomparendo e per questo sono state elencate nell’ultimo aggiornamento Iucn. E’ stata condotta anche una capillare analisi sulle querce e quasi un terzo (31%, 113 su 430 specie) è minacciato di estinzione. Nove querce asiatiche entrano nella Lista Rossa IUCN già in pericolo critico (possibilmente estinte o possibilmente estinte in natura). Il maggior numero di specie minacciate si trova in Cina e Messico, nel Vietnam, negli Stati Uniti e in Malesia. Anche in questo caso, la deforestazione legata allìagricoltura intensiva è la minaccia più comune in Cina, Messico e Sud-est asiatico mentre specie aliene invasive, malattie e i cambiamenti climatici sono le principali minacce per le querce negli Stati Uniti.

Ma il bollettino Iucn ci ha anche dato una buona notizia: il bisonte europeo (Bison bonasus) è in ripresa, passando da ‘vulnerabile’ a ‘quasi minacciato’ grazie ai numerosi sforzi di conservazione della specie.

