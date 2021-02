in-belgio,-la-seconda-vita-della-villa-di-due-creativi

Un progetto che dura da vent’anni: da quando, nel 2000, la coppia di creativi Joris Van Apers e Caroline De Wolf hanno costruito la loro villa a Duffel, nella campagna belga. Un work in progress che ha aggiunto, anziché togliere, dettagli e funzioni alla casa, secondo il loro credo controtendenza:“more is more”. «Negli anni abbiamo continuato a fare piccoli aggiustamenti, l’evoluzione non si è mai fermata. Dal momento della sua costruzione è stata costantemente modificata e rinnovata internamente per adattarla alle nostre esigenze e ai nostri gusti, che con il tempo cambiavano», dice Caroline. L’ultima delle ristrutturazioni è un omaggio alla creatività e all’audacia dei proprietari, e alla loro vastissima e poliedrica conoscenza di tutto ciò che è design, architettura, arte. Sfruttando l’ampia superficie (oltre 500 metri quadrati, compreso posto auto coperto, piscina, pool house e sauna), la casa è diventata (anche) lo spazio ideale per creare pezzi unici d’arredo, una sorta di vetrina live dell’abilità di Joris e Caroline, che insieme gestiscono uno studio di interior design comprensivo anche di un laboratorio di falegnameria e uno di lavorazione della pietra, dove sono stati realizzati a mano molti dei mobili.

La scala centrale, «concepita come un albero, dove i rami corrispondono ai diversi livelli della villa». Foto Jan Verlinde

«Dal momento che Joris e io gestiamo insieme la nostra attività, abbiamo approfittato del restyling per testare gli stimoli e le ispirazioni che abbiamo ricevuto durante i nostri viaggi, gli incontri con i clienti, la ricerca di suggestioni. Abbiamo utilizzato anche molti materiali di recupero e mobili vintage, affiancati a elementi originali e nuovi, come tanti degli oggetti che si trovano nella biblioteca». Nulla viene sprecato, tutto può avere una seconda vita, un secondo scopo, nella visione dei Van Apers. La seconda vita della scala architettonica che si trova al centro – anche emozionale – della casa è un’evoluzione domestica di un’icona, quella della scala a spirale di Frank Lloyd Wright al Guggenheim di New York. «Quando abbiamo costruito la casa, nel 2000, la scala si trovava nello stesso punto in cui è oggi, nel cuore dell’edificio, e collegava armoniosamente i livelli e le stanze. Nella sua prima versione avevamo usato una colonna di recupero in pietra, con gradini in vetro e un corrimano in acciaio inox. Ma volevamo interni più sobri e che emanassero più calore. Così attorno alla scala esistente abbiamo creato un nuovo volume scultoreo utilizzando elementi di legno e abbiamo aggiunto una nuova passerella, per dare maggiore profondità. I diversi livelli della casa seguono il ritmo della scala, come i rami di un albero attorno al tronco. L’alta ringhiera ha un che di misterioso che ci piace molto», continua Caroline.

Mobili da cucina, rivestimento pareti, tavolo, stufa a gas, isola cucina: tutto opera di Joris. Il top dell’isola è in ardesia; le piastrelle sulla base sono della ceramista francese Regula Brotbek.Foto Jan Verlinde

La fase di sperimentazione che ha profondamente cambiato il volto della casa è iniziata nel 2016. «Praticamente tutto quello che si vede è stato progettato da me e Joris». Per esempio l’isola della cucina con il suo piano in ardesia nera (prodotto nel laboratorio di famiglia), che nasconde strategicamente la lavastoviglie e la dispensa, o il tavolo da pranzo in legno di rovere, disegnato e realizzato da Joris. Punto focale dell’evoluzione degli spazi è stata la continua ricerca di equilibrio fra materiali e colori, in un gioco costante di combinazioni. Sulle tinte sature (soprattutto nel soggiorno ispirato da due dipinti di Paul Klee, pittore molto amato dai Van Apers, per poi attenuarsi nelle altre stanze) e sui bianchi delle pareti si inserisce la policromia delle opere originali degli artisti prediletti dalla coppia. «Abbiamo due quadri di Michel Mouf­fe sopra il camino, monocromatici, energici e vibranti. Poi ci sono Sam Dillemans, Dirk Braeckman, Ado Chale, Eric Astoul e Lucien Petit». Riferimenti decisamente poco mainstream, che si traducono in uno spazio domestico originale, valorizzato dalle vetrate che si affacciano sul verde.

Trovate l’articolo originale con le foto di Jan Verlinde, a pagina 90 di AD di febbraio

