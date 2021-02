in-arrivo-la-quarta-stagione-di-balthazar

Quando esce Balthazar 4, confermata da TF1

Balthazar 4 ci sarà. La serie francese con protagonista Tomer Sisley continua ad essere un successo in patria, dove la terza stagione è stata seguita da quasi 7 milioni di telespettatori a puntata.

Già confermata dalla rete TF1, la quarta stagione della serie ha visto gli sceneggiatori al lavoro ultimi mesi dello scorso anno sulla scrittura dei nuovi episodi. In Francia, Balthazar 4 potrebbe tornare sugli schermi entro la fine del 2021: si tratta di un’ipotesi, poiché in tempi di pandemia è difficile poterlo dire con certezza.

Stando a quanto riferito dall’attrice Philypa Phoenix, il volto di Fatim, su Instagram, le riprese dovrebbero prendere il via nel mese di gennaio 2021.

Balthazar 4 anticipazioni: addio Hélène Bach

La prima novità sulla quarta stagione di Balthazar riguarda l’uscita di scena di Hélène de Fougerolles, interprete di Hélène Bach.

“La terza stagione di Balthazar è finita!”, ha scritto l’attrice Hélène de Fougerolles in un messaggio pubblicato sul suo account Instagram, aggiungendo: “È anche la fine di una meravigliosa avventura per me. Non prenderò parte alla stagione 4 (non avremmo potuto continuare con questa storia del cane e del gatto indefinitamente, vi avrebbe annoiato). Altre storie! Altre avventure professionali e personali anche per me! Sono infinitamente grata di aver avuto la possibilità di partecipare a questa serie e a questo successo. Grazie TF1”.

Balthazar 4 cast: attori e personaggi

La co-creatrice della serie, Clothilde Jamin, ha definito la quarta stagione di Balthazar “La stagione del rinnovamento”. Per far fronte ad un addio importante come quello di d’Hélène de Fougerolles, la serie dovrà sapersi reinventare.

Confermato il ritorno di Tomer Sisley nelle vesti del protagonista titolare. La quarta stagione porterà anche alla risoluzione del mistero che circonda la morte di Lise (Pauline Cheviller). Tempo di voltare pagina, per Balthazar, che sembra si libererà dell’ossessione che l’ha perseguitato per tutti questi anni.

Secondo i ben informati, la produzione della serie è alla ricerca di un nuovo volto femminile da affiancare al protagonista. Si tratta di un personaggio inedito che sarà introdotto all’inizio della quarta stagione per colmare il vuoto lasciato da Hélène de Fougerolles. La ricerca dell’attrice giusta continua: non c’è ancora un nome per la successora del capitano Bach.