Il trapper Wok è in coma, gravi le condizioni: cosa è successo

Il trapper romano classe ’99 Wok è in coma farmacologico ed in gravi condizioni, ma non si sa se è in pericolo di vita.

wok

Il trapper Wok, tra i più noti nell’ambiente romano, è in coma farmacologico ed in gravi condizioni ma non si sa se rischia o meno la vita. Del ragazzo ha parlato l’amico e socio Ski, i due infatti compiono il duo Wok e Ski, su Instagram: “Adesso non sto qui a spiegarvi i c…i di Wok. Poi se se la sentirà ne parlerà lui. Portate rispetto”.

I due di recente hanno pubblicato il singolo Ninna Nanna, realizzato insieme a Ketama, che su YouTube ha realizzato oltre 30mila visualizzazioni. La coppia ha collaborato in passato anche con Gallagher, effettuando una prima apparizione in ‘Suwoo‘, per poi produrre nel 2020 brani come Ronaldihno, Poppin Poppin e Ma Fareshi che hanno permesso loro di farsi conoscere.

L’aggressione a Wok e Ski dell’aprile 2020

Wok e Ski

I nomi di Ski e Wok sono balzati agli onori delle cronache per un episodio dello scorso aprile, quando hanno subito, insieme a Gallagher, un’aggressione da parte di Sayanbull, Manuel Parrini, Llunga Omar Nguale e Tiziano Barilotti. Questi ultimi sono un gruppo di trappe “rivali” che è entrata negli studi di registrazione dove i primi tre stavano incidendo un singolo.

Dopo alcuni mesi gli aggressori sono stati arrestati. Ski e Wok hanno così commentato l’accaduto: “Ancora con le aggressioni per fare due followers con i video. Ci avete lasciato due graffi da parchetto. Il mondo della musica non vi appartiene, fate altro nella vita, stupidi bla bla. Ci avete rubato seicento euro di collana. Adesso siete contenti? Andatevela pure a squagliare, la mia faccia è pulita, il mio oro bianco è tutto al collo”.