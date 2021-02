“Il Pinzimonio” passa il testimone a Bra. Maria Teresa Sigliano: “Ho e abbiamo sempre puntato sulla qualità” (VIDEO)

Dopo 51 anni di esperienza professionale nel settore ortofrutticolo, Maria Teresa Sigliano ha deciso di “passare il testimone”. Insieme al marito Federico Ratti, dal 2014 è titolare del punto vendita “Il Pinzimonio” in via Vittorio Emanuele II, 58 a Bra (340-0602898). La volontà è quella di far continuare l’attività del negozio ortofrutticolo, apprezzato dai clienti e dalla cittadinanza. Una grande tenacia e una grande passione per il proprio lavoro. Oggi pomeriggio abbiamo incontrato la signora Maria Teresa nel suo punto vendita. Sorridente, sotto la mascherina, anche per aver sconfitto il Covid-19 (contratto durante la seconda ondata della pandemia).