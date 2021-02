il-governo-polacco-vuole-tassare-i-media-privati,-le-tv-oscurano-i-canali-per-protesta

In Polonia molti media privati hanno protestato contro le intenzioni del governo di introdurre una tassa sulle aziende di comunicazione audiovisiva. Lo scorso 10 febbraio i media privati polacchi hanno deciso di interrompere le trasmissioni in segno di protesta.

Gli schermi si sono così oscurati per l’intera giornata, mostrando un’immagine con su scritto “media bez wyboru” (media senza scelta) in cui si invitavano gli spettatori ad immaginare un paese in cui non c’è alternativa nel mondo dell’informazione. La tassa governativa, se approvata, andrà a colpire gli introiti sulla pubblicità raccolti dalle aziende private di comunicazione (TV, radio, cinema, stampa e siti internet). Il governo polacco ha spiegato che la tassa servirà a finanziare la sanità pubblica, la cultura e la protezione del patrimonio culturale nazionale.

L’imposta sulla pubblicità internet si applicherà se i ricavi di un sito web o di un portale ammontano ad almeno 750 milioni di euro totali a livello globale e se i ricavi pubblicitari in Polonia superano i 5 milioni di PLN (oltre 1 milione di euro). L’imposta ammonterà al 5% del ricavato. Ciò significa che la tassa colpirà i giganti della tecnologia ma non influenzerà la maggior parte dei siti Web e dei servizi online polacchi. Allo stesso tempo l’imposta sulla pubblicità convenzionale dipenderà dal tipo di media e dai proventi pubblicitari.

Se le entrate di un editore sono comprese tra 15 e 30 milioni di PLN (tra 4 e 8 milioni di euro), pagherà una tassa del 2%. Ma per i media privati la tassa sarebbe un modo per mettere il bavaglio all’informazione alternativa, spesso critica nei confronti del governo guidato dal partito PiS (Legge e Giustizia).

L’opinione pubblica è spaccata, in molti infatti, non certo senza un pizzico di ironia, hanno visto come un sollievo il fatto che i principali canali commerciali abbiano oscurato i propri schermi per un’intera giornata. Per capirci, è come se lo facesse La7 o Canale5 in Italia. Al tempo stesso l’idea di tassare i mezzi di comunicazione potrebbe rappresentare un pericoloso precedente per un attacco alla libertà di informazione.

Claudio Messora