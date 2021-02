Giacomini Gian Luca Edilimpianti Srl Pian Camuno

Spread the love











La Ditta Edilimpianti S.r.l. nasce nel 2006 dall’unione di due diverse realtà artigiane operanti una nel settore dell’TOP e l’altra nelle opere edili di rifinitura d’interni. Successivamente grazie alle numerose esperienze maturate amplia la sua attività dedicandosi alla realizzazione di opere “chiavi in mano”, gestendo progettazione e costruzione in conformità alla normativa vigente.

La Edilimpianti S.r.l. è dotata di un proprio ufficio tecnico e di una propria officina, inoltre nel proprio organico sono presenti operai specializzati e personale tecnico qualificato. La nostra Società è in possesso dei requisiti tecnico professionali D.M. 22/1/2008 n.37 per l’esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, G riguardante gli impianti elettrici; lettera C, D, E riguardante gli impianti idrici e gas; inoltre è certificata per l’esecuzione di lavori con prodotti R.E.I.

Per offrire alla clientela prodotti, servizi ed organizzazione sempre qualitativamente migliori Edilimpianti S.r.l. ha implementato un Sistema Qualità volto al raggiungimento dei requisiti specificati nella norma ISO 9001:2008 ottendendo nel settembre 2009 la certificazione per i seguenti campi di applicazione:

Costruzione di edifici civili e industriali;

Esecuzione di strutture a secco (pareti in cartongesso e controsoffitti)

Progettazione ed installazione di impianti elettrici civili ed industriali;

Progettazione e costruzione di quadri elettrici.

