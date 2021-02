gf-vip,-scontro-ruta-malgioglio:-“ho-troppo-sofferto”

Malgioglio e la Ruta non se le sono certo risparmiate e n un due confronto – diventato scontro – in studio al Grande Fratello Vip, hanno ribadito il pensiero che l’uno ha dell’altra: La Malgi, che si è sentita offesa dalla Ruta, l’ha definita falsa e stratega, mentre Maria Teresa ha toccato un nervo scoperto dell’ex coinquilino…

Scontro titanico in studio al Grande Fratello Vip, dove durante la diretta di venerdì 12 febbraio 2021 è stata invitata Maria Teresa Ruta per un confronto con Cristiano Malgioglio. In settimana i due se ne sono detti davvero di tutti i colori. E in studio se ne sono dette altrettanto. E anche più pesanti.

La scorsa puntata Malgioglio, che è stato per qualche settimana nella casa del GF Vip, aveva sottolineato che secondo lui Maria Teresa è una grande stratega, una attrice meravigliosa, di quelle che ci vogliono in un programma come il Grande FratelloVip. Ma quello che è passato, del suo messaggio, è che secondo lui Maria Teresa è “falsa“. Termine che poi è diventato tra l’altro un suo modo di dire, utilizzato un po’ da tutti.

La Ruta, che ci era rimasta molto male, in settimana ha fatto diversi confessionali in cui si è sfogata e ha anche sottolineato che a questo punto a lei viene da pensare che l’abbraccio che Malgioglio ha dato a Tommaso Zorzi e le lacrime che ha versato con lui che era in una grossa crisi a causa dei sentimenti per Francesco Oppini fossero solo perché a favor di telecamera.

Malgioglio si scontra con la Ruta

Questa cosa è risultata davvero inaccettabile per la Malgi, che ha davvero sofferto tantissimo per la sua omosessualità. Per questo ha sbroccato contro la Ruta che ha messo in dubbio la sincerità del suo gesto e dei suoi sentimenti.

Nel confronto è partita in tromba, come si suol dire, Maria Teresa: “Caro Cristiano, sono rimasto scioccata. Quando sei andato via ho sofferto. Eri una ventata di allegria e generosità. Nell’intervista fatta nella lavatrice mi hai detto che ero trasparente. Ora però sentire queste cose sul fatto che sono una stratega e una attrice… mi ha scioccata”.

Il dolore di Cristiano Malgioglio

Malgioglio non riesce proprio a starla ad ascoltare, è troppo deluso per quello che ha sentito con le sue orecchie uscire dalla bocca della ex coinquilina:

“La cosa che mi ha fatto molto male è stata la clip. Noi omosessuali siamo purtroppo abituati a soffrire. Non mi aspettavo che tu dicessi che io avevo fatto quella clip per farmi notare. Io non avevo bisogno di quella clip. Sono un uomo molto più grande che è andato a confortare un ragazzo che stava male. Io sono felice perché ho fatto quello che mi ha dettato il cuore. Io non sono abituato a fare le sceneggiate”.

Poi ribadisce il suo parere su di lei:

“Tu sei una grande stratega, fai bene, perché c’è bisogno di personaggi così. Ma fai sempre la vittima perché piangi sempre. Mia nonna mi diceva sempre di non fare la vittima per niente perché non si raccoglierà nessun frutto. Io ho sofferto molto per la mia omosessualità, tantissimo. In quella situazione io ho capito tutto: le mie lacrime erano vere“.

Maria Teresa Ruta non ci sta

La Ruta non ci sta e sbotta:

“Cristiano tu hai detto che sono una attrice, che sono una stratega. Io ho detto che se tu pensi che io sia una falsa, avrei potuto pensare lo stesso di te. Io non sono una falsa, non sono attrice, avrei tanto voluto farlo ma non me l’hanno fatto fare”.

Cristiano decide di interrompere il confronto perché si è sentito offeso da Maria Teresa.