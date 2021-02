gf-vip:-ruta-“stuzzicata”-da-zorzi-contro-la-cuccarini

Nel corso dell’ultima puntata del “Tommaso Zorzi Late Show”, l’influencer ha invitato Maria Teresa a partecipare al gioco “Gira la Ruta”: la conduttrice è stata, quindi, fissata a una ruota e ha dovuto rispondere a delle domande. Zorzi, cattivello, ne ha fatta una appositamente per mettere Maria Teresa in difficoltà.

Zorzi ha chiesto di avere il nome di una collega con la quale aveva litigato e che non avrebbe mai voluto incontrare. Dopo, aver tentennato un po’ ecco che la Ruta ha detto: “La Cuccarini”.

GF Vip, Zorzi show e “Gira la Ruta”

Leggi anche: GF Vip: Zorzi insulta la Cuccarini e lei lo asfalta

Non è la prima volta che la professoressa di Amici di Maria De Filippi entra nella Casa e in modo poco onorevole. Era stato proprio Zorzi, tempo fa a nominarla, offendendola con un aggettivo non lusinghiero: “stron*a”. La stessa Ruta aveva poi, raccontato che anche lei fosse una “persona di quelle che non saluta nei corridoi”. Stavolta, incalzata da Tommaso e legata ad una ruota, appunto, nel gioco “Gira la Ruta” si è lasciata andare facendo, di nuovo, il nome di Lorella.

GF Vip, Maria Teresa Ruta (ri)asfalta la Cuccarini

Il nome della Cuccarini è uscito fuori proprio durante il “Tommaso Zorzi Late Show”, la Ruta ha dovuto rispondere a delle domande che Zorzi le porgeva.

“Dimmi una collega con la quale hai litigato e che non vorresti incontrare nemmeno in cassa al supermercato”

ha chiesto Zorzi, e la conduttrice ha risposto: “Colleghe che non voglio incontrare ne ho tante, ma non ci ho litigato perché ho un buon carattere”. Ma Tommaso non si è certo arreso ed ha continuato: “Allora dinne una che te ne dico una anch’io: Giulia Salemi”, ha detto furbescamente Tommaso, sapendo che la Ruta sarebbe caduta nel tranello e non si sarebbe sottratta dal rispondere. Ed infatti è stato così, perché qualche istante dopo la Ruta ha fatto il nome di Lorella Cuccarini. Insomma Zorzi, come Signorini: in grado di estorcere i nomi a MTR.

Potrebbe interessarti: La Vita in Diretta: la Cuccarini durissima contro un collega

GF Vip, la Cuccarini prima offesa da Zorzi…

Lorella Cuccarini torna protagonista del GF Vip, suo malgrado. Mesi fa, infatti, era stata menzionata, per la prima volta, all’interno del reality da Zorzi, scatenando non poche polemiche. L’influencer l’aveva apostrofata con epiteti poco lusinghieri in riferimento alle sue posizioni sul mondo Lgbt. Zorzi aveva detto:

“Una stronza! Ma poi si è espressa contro i diritti gay 150mila volte. A me dà fastidio questa gente che deve aprir bocca per disseminare odio, piuttosto taci e fai più bella figura”.

Ruta: “Non saluta nei corridoi” e Lorella risponde

Ed ora è, di nuovo, Maria Teresa Ruta a chiamare in causa la professoressa di Amici di Maria De Filippi. Lo aveva già fatto in precedenza, quando si era lasciata andare a una serie di dichiarazioni che avevano per oggetto sempre Lorella.

“Comunque è bizzarro che la Cuccarini si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi”

aveva detto riferendosi alla querelle tra la Cuccarini e Alberto Matano. Dichiarazioni alle quali poi Lorella aveva risposto:

“Io credo di non incontrare Maria Teresa da un sacco di tempo. Lei forse è passata per i corridoi de La vita in diretta e io non l’ho vista, perché sono mezza cecata ormai, o forse davvero non l’ho vista. Io davvero saluto tutti!”.

Chissà se stasera potremo vedere proprio la Cuccarini in passerella per un confronto con la Ruta? Anche perché, ormai con i confronti, Maria Teresa è come con le nomination: si sta abituando.