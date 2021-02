gf-vip,-maria-teresa-ruta-delusa:-non-mi-crede-mai-nessuno

Grande delusione per Maria Teresa Ruta, attaccata dai suoi coinquilini del Grane Fratello Vip, che non credono ai suoi racconti. Dopo pianti e lacrime versati in confessionale, durante la diretta si è rammaricata perché nessuno le crede e lei deve sempre avere dei testimoni per essere creduta…

Il Grande Fratello Vip è arrivato alla 39ª puntata di questa lunghissima edizione dei record. La finale è ormai a un passo: il 1 marzo 2021 è dietro l’angolo. La nuova puntata si apre con Maria Teresa Ruta al centro della scena. Alfonso Signorini le fa notare come, dopo l’incontro che ho avuto con Francesco Baccini lo scorso lunedì, nella casa si sia creato il gelo…

E le fa notare anche come i suoi coinquilini abbiano messo in dubbio le sue parole. I più critici sono stati Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. “Io mi sento un po’ presa in giro”, si è rammaricata Stefania; “Trova sempre il modo di rigirare le cose e di passare per vittima“, rincara la dose Tommaso. Solo Dayane Mello ha difeso la coinquilina: “Non puoi lasciarti prendere in giro da persone che ti hanno sempre detto di essere tue amiche. Sei una donna, non sei una ragazzina”.

Maria Teresa Ruta delusa

A dare fastidio sono le due verità contrapposte di Maria Teresa e Francesco Baccini, per questo i ragazzi si sono sentiti un po’ presi in giro. Certo, avrebbero potuto mettere in dubbio le parole di Baccini invece di quelle della Ruta, ma… e così Maria Teresa ci è rimasta molto male e ha così spiegato durante la diretta del GF Vip di venerdì 12 febbraio 2021:

“Si sta parlando di una mia vita privata di 25 anni fa il cui ricordo è anche sfumato. Se non fosse venuto Alfonso con le foto con il principe Alberto di Monaco e non ci fosse stata Alba Parietti a confermare che era uscita con Alain Delon… Non so perché io debba sempre avere qualcuno che debba testimoniare per me“.

Opinionisti e Dayane contro Zorzi e la Orlando

Interpellata dal conduttore del GF Vip, Dayane spiega la sua posizione nei confronti della coinquilina e della situazione:

"Io penso che, mancando tre settimane alla finale, a prescindere da quello che può succedere nella vita di Maria Teresa, se loro hanno fatto un percorso insieme non debba essere giudicato da loro. Sicuramente la loro è strategia. Io supporto Rosalinda, Tommaso supporta Stefania, Pierpaolo supporta Giulia. E Maria Teresa…"

Pupo e Antonella Elia si scagliano contro la coppia d’oro di amici, Orlando e Zorzi. I primo tuona: “Ho l’impressione che su questa vicenda ci sia una strategia. Se per caso stasera Maria Teresa dovesse uscire i due regnanti (Tommaso Zorzi e Stefania Orlando) ce l’avranno sulla coscienza“. “Bisogna difendere un amico al di là di tutto“, sottolinea la ex vippona Elia

“Mica abbiamo tutto questo potere“, chiosa Stefania.