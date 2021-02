enrico-papi-e-la-vita-della-sua-famiglia-a-rischio:-oggi-come-sta

Enrico Papi: un esperienza drammatica per il conduttore e la sua famiglia che per uno strano scherzo del destino hanno rischiato la vita

Enrico Papi (Getty)

Enrico Papi, il noto conduttore di alcuni tra i più famosi programmi Mediaset come “Sarabanda” ha da sempre riempito le giornate di generazioni di giovani. Con la sua risata contagiosa, già negli anni ottanta aveva iniziato la sua scalata al successo.

La sua carriera ha inizio infatti in giovanissima età, quando il suo talento viene scoperto dalla Rai che afferma e pubblica una sua idea divenuta, in seguito programma: “Fantastico Bis” di cui fu appunto ideatore e realizzatore. Il programma consisteva in alcune candid-camera sempre perfettamente riuscite.

Dal 1990 comincia, poi, a lavorare all’interno della nota trasmissione “Uno mattina” seguendo una serie di rubriche settimanali. Divenendo in poco tempo uno dei volti simbolo dei programmi Rai.

Enrico Papi oggi

Oggi Papi ha subito una battuta d’arresto. Dal 2005 infatti, dopo aver occupato per anni il piccolo schermo Enrico Papi sparisce dalla Tv portando con sé il rammarico dei suoi migliaia di fan.

In questi anni, a parte un piccolo lasso di tempo in cui i momenti migliori del noto programma Sarabanda erano divenuti quasi virali sul web, Papi è rimasto nell’ombra. Ma per fortuna, dopo questa triste parentesi è finalmente tornato alla televisione.

Enrico oggi conduce un programma di successo su TV8 “Guess my age”, il gioco che ha una sola regola: indovinare l’età di 7 sconosciuti. Ma mentre tutti siamo abituati a vedere il conduttore sorridente, con la battuta sempre pronta e l’ironia che lo ha sempre caratterizzato, quello che però non tutti sanno è il dramma sfiorato che stava per cambiargli la vita.

Enrico Papi e la sua famiglia: tragedia sfiorata

Enrico Papi e la sua famiglia

Qualche anno fa, nel 2017 come lui stesso aveva raccontato si trovava con tutta la sua famiglia a Miami. Tra il mare, le spiagge ed il relax famigliare il povero conduttore ha veramente rischiato il peggio.

Per lui sono stati giorni davvero drammatici che potevano scaturire in una vera e propria tragedia. Mentre Papi stava registrando i nuovi episodi dello show “Guess my age“, ha rischiato il terribile incontro con l’uragano Irma.

Durante l’intervista alla nota rivista “Gente”, il conduttore televisivo ha quindi raccontato dettagliatamente cosa è successo. Papi ha dichiarato di essere riuscito a partire, in quanto il suo rientro a casa era programmato già da diverso tempo.

Ma purtroppo non fu la stessa cosa per la famiglia. Arrivato a Roma infatti Enrico Papi ha cercato tre posti disponibili in aereo, per portare al sicuro i suoi cari in Italia. Inizialmente non era previsto che lo dovessero seguire, ma la situazione stava degenerando.

