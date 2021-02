Enrico Brignano: ho capito il senso della vita | L’augurio da lacrime

Enrico Brignano è protagonista di una bellissima e struggente dedica per la persona che gli ha fatto comprendere il senso della vita

Enrico Brignano (Instagram)

Enrico Brignano nacque a Roma il 18 maggio del 1966. È un famosissimo comico, cabarettista, showman, attore e regista. Di origini siciliane ed abruzzesi sin da bambino dimostra una innata passione per il mondo dello spettacolo, che lo porterà a frequentare l’accademia per giovani comici di Gigi Proietti.

Il suo esordio televisivo avvenne nel 1993, quando apparve come barzellettista nel programma “La sai l’ultima?”. Nel 1998 muove i suoi primi passi come attore, interpretando il ruolo di Giacinto in Un medico in famiglia.

Sin dalle sue prime apparizioni dimostra una simpatia dinamica e travolgente, capace di far ridere di cuore il suo pubblico. Dopo aver recitato in molti ruoli sul grande schermo decide di interrompere questa attività.

Brignano è un grandissimo appassionato di teatro, dove si esibisce tutt’ora, e prese questa decisione proprio per scrivere ed interpretare diversi spettacoli, prima di ritornare sul grande schermo insieme a Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con i quali girerà molti film negli anni successivi.

Il comico però otre a farci ridere riesce anche a farci emozionare, come è avvenuto con la struggente dedica fatta ad una persona speciale.

LEGGI QUI>>> Federica Panicucci, il video in aereo senza mascherina: il web si schiera

LEGGI QUI>>> Elisa Isoardi dopo la stoccata di Milly Carlucci: si prepara al “tradimento”

Enrico Brignano e l’emozionante messaggio

Dietro la strabiliante carriera di Enrico Brignano c’è una vita privata molto tranquilla e spesso lontano dalla luce dei riflettori. Ciononostante le foto del suo matrimonio con Bianca Pazzaglia nel 2008 fecero il giro delle maggiori riviste che trattano di cronache rosa e i due attirarono così molta attenzione su di loro.

Purtroppo la loro storia si interruppe nel 2013, anno in cui decisero di separarsi. Quando Dio però chiude una porta spesso apre un portone e questo è il caso del famoso comico. Solo un anno dopo infatti conosce l’attrice e conduttrice Flora Canto e con lei sarà amore a prima vista.

Tre anni dopo, nel 2017 Flora mette al mondo la loro bambina, ed è proprio per lei che Brignano dedica questo bellissimo messaggio apparso sulla sua pagina Instagram in occasione del suo compleanno.

“Sono passati quattro anni dal giorno in cui mi hai fatto capire il senso della vita. Auguri infiniti piccola mia il tuo Papo”. Una dedica molto toccante la sua che è piaciuta anche ai suoi tanti seguaci che hanno voluto dedicare un pensiero alla piccola Martina.