È uscito Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per Nintendo Switch

Era uno dei giochi più attesi: due le modalità di gioco, quella classica a piattaforma e quella speciale in cui si combatte contro un gigantesco Bowser

(Foto: Nintendo)

Ufficiale oggi 12 febbraio uno dei giochi per Nintendo Switch più attesi ossia Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, una nuova avventura con un’interessante dinamica di gioco in multiplayer locale e online. Si potranno vestire i panni di Mario, ma anche di Luigi, Toad e persino della Principessa Peach per salvare il Regno delle fate. Tra le novità più attese, la modalità speciale in cui si lotta contro un gigantesco e infuriato Bowser e il potenziamento super campanella che trasforma l’idraulico baffuto in un gattone dorato.

Lo avevamo inserito tra le esclusive per Switch più attese del 2021 e il giorno di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è arrivato e si propone in una doppia natura: quella classica piattaforma a livelli e la speciale modalità Bowser’s Fury che è il vero piatto forte del titolo. Quasi come in un revival di Godzilla vs Kong, da un lato ci sarà una versione extralarge dell’iconico villain della saga e dall’altro un altrettanto enorme Mario in versione gatto, supportato per l’occasione da Bowser Junior, preoccupato dalla furia del padre.

(Foto: Nintendo)

Vale la pena sottolineare come questo sia davvero un titolo inedito e non soltanto una sorta di espansione dell’originale 3D World, visto che ne condivide soltanto il motore grafico e determinati dettagli. Tanti i riferimenti al passato nella modalità piattaforma, a partire dalla visualizzazione delle mappe con i vari collegamenti tra livelli, ma anche riferimenti al passato più recente come la serie Captain Toad fino ai circuiti di Mario Kart. Tra le chicche, la modalità foto e due statuette amiibo con Mario gatto e Peach gatto.

Il prezzo di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è di 59,99 euro e si può scaricare in versione digitale oppure acquistare una copia fisica.