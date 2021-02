Draghi al Quirinale, la lista dei ministri: “Più politici che tecnici”

Il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi è arrivato al Quirinale dove lo attende il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sciogliere la riserva, accettare l’incarico di formare il governo e leggere la lista dei ministri.

Al momento, stando ad alcune indiscrezioni “non confermate” diffuse da SkyTg24, nell’elenco dei dicasteri, rispetto alle indicazioni della vigilia, figurerebbero diversi ministri politici: almeno tre in forza al Partito Democratico, due di Forza Italia, uno della Lega, diversi del Movimento 5 Stelle, un ministro di Leu, quattro tecnici. All’appello mancherebbero una paio di Ministeri.

I NOMI – Enrico Giovannini – già ministro, ex presidente Istat e attuale portavoce dell’Asvis, l’Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile – e Federico Testa, presidente di Enea, potrebbero ricoprire l’incarico di numero uno del ministero della Transizione ecologica. New entry per questo ruolo anche Catia Bastioli, amministratore delegato di Novamont. Per il Mise salgono le quotazioni del professore Carlo Cottarelli, ma anche del manager Vittorio Colao. Alle forze politiche – qualora fossero confermati i tecnici all’Interno (Lamorgese), Giustizia (Cartabia o Severino), Esteri (Belloni e Dassù) e Istruzione ( Bianchi,) – rimarrebbe davvero poco.

QUESTO L’ELENCO CHE VERRA’ A BREVE UFFICIALIZZATO

Ministero dell’Economia –

Ministero dei Trasporti–

Ministero dello Sviluppo Economico –

Ministero della Salute –

Ministero dell’Ambiente –

Ministero della Giustizia –

Ministero della Difesa –

Ministero del Lavoro –

Ministero degli Affari Europei –

Ministero degli Esteri –

Ministero degli Affari Regionali –

Ministero dell’Interno –

Ministero della Pubblica Amministrazione –

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca –

Ministero della Cultura –

© Riproduzione riservata