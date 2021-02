Detto Fatto, Bianca Guaccero al veleno contro Diletta Leotta: “Si è fidanzata? … Non ci dormo la notte…”

Spread the love











Bianca Guaccero, dopo la sgradevole vicenda del tutorial accusato di essere sessista e di aver travolto tutta la trasmissione, per questo sospesa per un periodo, è tornata alla conduzione ed è molto serena e soddisfatta di come ora Detto fatto è confezionato e proposto al pubblico.

Bianca Guaccero, che oltre ad essere una bravissima e spigliata conduttrice televisiva è anche una bravissma attrice, sta vivendo un lungo periodo da single, si dedica solo alla sua bambina ma sogna ancora il grande amore. Infatti, lei e Jonathan scherzano sempre su questo argomento e, recentemente, hanno anche detto che solo un intervento di Maria De Filippi per loro potrebbe essere risolutivo.

Bianca Guaccero dice di Diletta Leotta “Si è fidanzata ? non ci dormo la notte”

Bianca Guaccero, insieme a Jonathan cura una rubrica di gossip e ieri i due hanno parlato della presunta o vera storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman.

Questa neo coppia, che non si sa ancora se lo sia nella vita o solo per lavoro, sta facendo parlare molto di sé anche perchè postano spesso foto sui social che li ritraggono insieme.

Recentemente pare abbiano proprio ufficializzato la loro storia aggiungendo, alle foto, anche delle storie.

E allora Bianca Guaccero, parlando di Diletta Leotta, ha detto: “Single per modo di dire, non come me che lo sono da anni!”.,

E poi addolcendosi ha aggiunto: “Fateci sognare, voi che potete!”.

E se Jonathan si è detto convinto che non si tratti di una vera storia d’amore ma, piuttosto di una situazione messa su ad arte per scopi lavorativi, la Guaccero ha concluso dicendo: “Non ci dormo la notte“, battuta che a molti è sembrata un po’ velenosa.

Binaca Guaccero rilascia un’intervista

Bianca Guaccero, recentemente ha parlato molto di come sta vivendo attualmente la conduzione di Detto fatto e ha detto: “Detto Fatto è un programma di cui io mi sto re-innamorando. Abbiamo allargato i nostri orizzonti, senza paura. Senza paura di perdere leggerezza, che comunque resta. Perché siamo un gruppo di persone che si divertono e non solo a telecamere accese”.

E poi, a proposito del tutorial incriminato e di chi sono le responsabilità di quanto accaduto, la Guaccero ha detto: “Noi siamo una squadra e in una squadra è inutile cercare un responsabile. Le responsabilità, in una squadra, sono condivise. Siamo andati avanti, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto appello a tutta la nostra etica, a tutto il nostro rigore, per cercare di far capire ancor di più chi siamo. Noi non siamo solo quel che è successo in quel momento. Noi siamo sempre stati vicini alle persone e alle donne”.

